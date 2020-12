Stiri pe aceeasi tema

- Tara, patrie, acasa nu este decat acolo unde esti cu ai tai, unde simti ca ai un loc al tau, unde te simti in siguranta, afirma, de Ziua Nationala, presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Misiunea noastra ca popor este sa respectam tara care ni s-a dat si sa o facem mai buna, sa cream modele pentru…

- Sportivii celebri ai Romaniei au transmis mesaje pe Facebook de Ziua Naționala. Ei le-au urat romanilor la mulți ani și i-au indemnat sa-și iubeasca țara. Cel mai bun fotbalist roman din istorie, Gheorghe Hagi, i-a indemnat pe romani sa nu-și uite originile. „La mulți ani Romania și…

- N. Dumitrescu Pandemia spune stop inclusiv celor mai importante manifestari care, de regula, se desfașurau anual la aceeași data. Astfel, traditionala parada de 1 Decembrie, organizata pe cea mai importanta artera a Ploieștiului, la care erau prezente, pe langa oficialitați, sute de persoane de toate…

- Fostul premier al Romaniei și lider al Pro Romania, Victor Ponta, susține ca acuzațiile care i se aduc lui Nicolae Banicioiu, de luare de mita și trafic de influența, sunt realizate de oameni prinși cu „mața in sac”. „Eu am fost acuzat in 2015 si , dupa 4 ani , am fost achitat de Inalta Curte de Casatie…

- "Nu vreau sa punem sanatatea dupa interesul politic (…) Imi doresc sa facem alegeri parlamentare in momentul in care putem stapani situatia sanitara. Noi aducem doua amendamente (la initiativa legislativa de amanare a alegerilor parlamentare – n.r.): nu mai adoptam in Parlament masuri cu caracter…

- Dupa Calin Popescu Tariceanu, și Victor Ponta i-a raspuns Gabriele Firea, care a sugerat ca pierdut competiția pentru Primaria Capitalei pentru ca partide precum ALDE sau Pro România nu au sprijinit-o.”Eu îmi recunosc greșelile - învaț din ele - și încerc sa le…

- La alegerile parlamentare, Pro Romania va avea doar candidati proprii si sigla Pro Romania, a declarat, luni, liderul formatiunii, Victor Ponta, care precizeaza ca isi va asuma candidatura la Camera Deputatilor pe lista de Bucuresti, potrivit Agerpres. "La Bucuresti am comis o eroare evidenta prin…

- Conform surselor G4Media, varianta unei aliante este exclusa, deoarece ar creste pragul electoral la 7%, dar si pentru ca astazi a fost ultima zi cand putea fi facute aliante. Citeste si: Ciolacu: "PSD merge singur la parlamentare. Facem un ultim apel ca autoritatile sa se sesizeze in cazul…