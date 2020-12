Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale au organizat, marti, ceremonii pentru a marca Ziua Nationala, insa publicul nu a avut acces in numar mare, astfel ca in unele orase participanti au fost doar oficialii, in altele s-a adunat un public restrans pentru a cinsti aceasta zi, insa au lipsit paradele militare obisnuite…

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac va depune coroane de flori, in semn de pretuire pentru eroii tarii, ca parte a Ceremonialului militar care se va desfasura la Monumentul Eroilor cazuti in Primul Razboi Mondial, Cimitirul Central Constanta.Cu ocazia…

- Manifestarile prilejuite de Ziua Romaniei se vor desfasura in acest an, la Iasi, intr-un cadru restrans. Intre altele, se va renunta la rostirea alocutiunilor si la parada militara, dupa cum a declarat primarul Iasului, Mihai Chirica: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/30-nov-ora-15-Chrica-1-dec.mp3…

- Federația Solidaritatea Sanitara a lansat „Memorialul Eroilor din Sanatate” – un „panteon virtual” al cadrelor medicale care au decedat in urma infectarii cu noul coronavirus la locul de munca. Cu ocazia Zilei Naționale, romanii au ocazia sa iși prezinte omagiile și pentru „Eroii din Sanatate”, care…

- Autoritațile vor organiza o manifestare de 1 Decembrie, in Parcul Crang, fara participarea publicului, fara parada militara. Locul nu a fost ales intamplator: in Parcul Crang se planteaza 775 de stejari, cate unul pentru fiecare erou militar buzoian din Regimentul 48 Infanterie. „Anul acesta, manifestarile…

- Federația Solidaritatea Sanitara susține ca autoritațile prezinta cifre false in raportarile Covid 19 și ofera drept dovada situația cadrelor medicale decedate. Autoritațile anunța cifre diferite fața de monitorizarea sindicaliștilor care se intreaba daca este o eroare sau o grava impietate.…

- Autoritatile din China vor da un test important in urmatoarea perioada. Trebuie sa demonstreze ca pot controla pandemia si in timpul vacantei de o saptamina care le este acordata oamenilor cu ocazia Zilei Nationale. Milioane de persoane și-au facut deja bagajele și s-au inghesuit in gari, transmite…

- "Pentru deschiderea unitaților școlare in perioada de pandemie SARS-COV- 2 in deplina siguranța, autoritațile locale din orașul Voluntari, la inițiativa domnului primar Florentin Costel Pandele, apeleaza la tehnologie de ultima generație.Sanatatea elevilor este primordiala, așa ca pentru…