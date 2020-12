Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Buzau, unde a participat la lansarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, ca Guvernul Orban este cel mai "incompetent si corupt" guvern postdecembrist si si-a exprimat convingerea ca electoratul va sanctiona PNL la scrutinul din…

- "In afara de acesta criza sanitara mondiala, cu accente din ce in ce mai drastice si mai dezastruoase in ceea ce priveste Romania, si parca nu era suficient acest ghinion, avem ghinionul sa avem cel mai corupt si incompentent Guvern postdecembrist. Va fi o perioada complicata", a declarat Marcel…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a avut o prima reacție, dupa ce Klaus Iohannis l-a convocat pe Alexandru Rafila, candidat PSD și reprezentantul Romaniei la OMS, la discuții despre pandemie."A trebuit ca Romania sa ajunga la aproape 8.000 de cazuri pe zi și la peste 120 de morți in 24 de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, unde si-a depus candidatura pentru Camera Deputatilor, ca formatiunea politica pe care o conduce vine in fata electoratului cu o lista de candidati pentru Parlament care sunt "capabili de a reintoarce Romania pe drumul corect". "Am venit, impreuna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca masurile luate de Guvern pentru stoparea cresterii numarului cazurilor de COVID-19 "nu sunt cele corecte", iar Romania nu este pregatita ca in doua saptamani sa intre in campanie electorala. "Suntem in acest moment in linie…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu și-a inceput mesajul de Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului printr-un citat din Elie Wiesel: „Opusul dragostei nu este ura, ci indiferența”, și spune ca aducerea aminte trebuie sa fie insoțita de fermitate in apararea drepturilor omului.Citește…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a votat la jurul orei 8:45 la secția de votare din Școala Gimnaziala Episcop Dionisie Romano, Buzau. Le ieșirea din secție, liderul PSD a declarat ca a votat pentru continuitate, vorbind despre dezvoltarea județului Buzau in urmatorii patru ani in același ritm in care…

