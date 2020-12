Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Sectorului 6 din Capitala nu se vor bucura anul acesta de luminițe de Craciun. Anunțul a fost facut chiar de primarul sectorului, Ciprian Ciucu, printr-un mesaj postat pe Facebook . „Nu știu cum sa va dau vestea acesta, așa ca v-o dau ca și cum ai dezlipi un leucoplast, dintr-o data. Nu vom…

- Protestele care au avut loc in fiecare dimineața din aceasta saptamana in fața Prefecturii și Primariei au continuat miercuri la amiaza chiar in Piața Centrala. Mai exact la Hala de Lactate și Hala de Carne, acolo unde zeci de comercianți s-au intalnit cu reprezentanții SC Urban Serv SA, care inca mai…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan, anunta ca stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucuresti va fi platit luni, 9 noiembrie. Primarul anunta ca singurii bani pe care i-a gasit in conturile Primariei au fost 4,4 milioane de lei si popriri pentru 80 de milioane de lei.”Stimulentul…

- Vergil Chitac va depune joi, 29 octombrie, juramantul si va prelua conducerea Primariei Constanta. Chitac, propunerea PNL, a castigat alegerile locale din septembrie, surclasandu-i pe Stelian Ion (USR PLUS) si Decebal Fagadau (PSD).

- Radu Mihaiu, noul primar al sectorului 2, a vorbit despre situația clubului Dinamo și le promite fanilor și acționarilor spanioli ca ar vrea sa se implice financiar. Acesta nu a precizat cum vrea sa ajute clubul din „Ștefan cel Mare”, dar promite ca va studia situația financiara a Primariei și ca va…

- Acordarea unui spor de pericol pentru un șofer din Primaria Capitalei este un lucru nerezonabil, a afirmat la RFI primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, dupa ce presa a scris ca funcționarii instituției primesc bani in plus la salariu pentru condiții vatamatoare. Nicușor Dan a explicat ce va face…

- Nicusor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat duminica seara ca pe bucuresteni ii asteapta o iarna foarte grea, pentru ca sistemul de termoficare este ”mai prost” decat cel de acum trei-patru ani, iar ”numarul de avarii e mult mai mare”.Primarul ales al Capitalei, care a inceput inventarierea…

- Sorban Levente (UDMR), 40 de ani, primarul comunei Lugașu de Jos, județul Bihor, este acuzat de reprezentantii PNL ca mituieste alegatorii cu bani publici. Edilul a ”mascat” o petrecere organizata pentru cuplurile longevive și persoanele vaduve din localitate, transformand-o intr-o modalitate de a le…