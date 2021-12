Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| Galerie de ULTRAȘI la Alba Iulia, de Ziua Naționala: „Romania dodoloața, idealul nostru-n viața!” FOTO VIDEO| Galerie de ULTRAȘI la Alba Iulia, de Ziua Naționala: „Romania dodoloața, idealul nostru-n viața!” Așa cum ne-am obișnuit, in fiecare an, unul dintre evenimentele mai deosebite organizate…

- Ziua naționala a Romaniei a fost intre 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, intre 1948-1989, ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgata de președintele Ion Iliescu și publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembriea fost adoptata ca zi naționala și sarbatoare…

- Președintele PNL, Florin Citu, transmite in mesajul de Ziua Naționala ca eroii de azi sunt medicii și antreprenorii, dar și romanii care muncesc. Președintele Senatului susține ca PNL modernizeaza Romania, insa ulterior afirma ca exista o singura Romanie, „in aceste vremuri complicate”. „La…

- Cateva sute de persoane au asistat, marti, pe o vreme capricioasa, cu temperaturi scazute si ploaie, la manifestarile oficiale de la Alba Iulia prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei si de implinirea a 103 ani de la Marea Unire din 1918, care au inclus, in prima parte a zilei, depuneri de coroane…

- VREMEA in ALBA, 29 noiembrie-5 decembrie: Condiții meteo de Ziua Naționala. Prognoza in localitați din județ, pe zile Vremea se racește in urmatoarele zile in județul Alba. Cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile maxime scad pana la valori de 4-7 grade in zonele mai joase, luni și marți. Miercuri,…

- FOTO| Cursuri cu dascali in strai popular la Colegiul ” Mihai Viteazul” Alba Iulia: O metoda ingenioasa de a transmite mandria de a fi roman cu prilejul Zilei de 1 Decembrie FOTO| Cursuri cu dascali in strai popular la Colegiul ” Mihai Viteazul” Alba Iulia: O metoda ingenioasa de a transmite mandria…

- Astazi, 23 noiembrie 2021, cu cateva zile inainte de Ziua Naționala a Romaniei, tricolorul a fost arborat pe turnul Catedralei Reintregirii din Alba Iulia, lacas de cult construit dupa Marea Unire, in memoria istoricului act de la 1 Decembrie 1918. Ziua Naționala a Romaniei este un prilej potrivit pentru…

- Comunicat de presa| Europarlamentarul PNL Mircea Hava: Comisia Europeana a lansat Noul Bauhaus European Acesta este unul dintre programele lansate de Comisia Europeana fața de care ma incearca un optimism moderat, dar și speranța ca el va fi cu adevarat o platforma ce va recruta foarte mulți tineri,…