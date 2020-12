O ceremonie militara cu efective reduse, fara tehnica militara si fara public a fost principalul eveniment organizat de Ziua Nationala a Romaniei la Alba Iulia, la Monumentul Unirii, organizatorii limitand numarul celor prezenti - soldati, oficialitati, invitati, jurnalisti - la maximum 100. Jandarmii au permis accesul in perimetrul respectiv avand in vedere respectarea numarului de persoane permis de cadrul legal si de Hotararea de Guvern nr. 967 din 14 noiembrie. Potrivit legislatiei in vigoare, este permisa organizarea de adunari publice cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane…