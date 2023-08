1 august: Elveţia – Ziua naţională Elveția (Switzerland) este un stat european fara ieșire la mare cu o suprafața de 41.285 km². Deși Alpii ocupa cea mai mare parte a teritoriului acestei țari, populația elvețiana de aproximativ 8 milioane de persoane este concentrata mai ales in zona Platoului unde se afla marile orașe Zurich și Geneva. Foto: Localitatea turistica Zermatt, cu vedere la […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

