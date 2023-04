Un anume 1 aprilie este trecut cu negru in istoria romanilor! Chiar in ziua de Paște! Azi e 1 aprilie, zi dedicata poantelor și bunei dispoziții. Dar intr-un anume 1 aprilie a cazut urgia peste mii de romani din Bucovina de nord, trecuta prin acordul Ribentropp-Molotov din 1939 la URSS. In 1941, in zilele prealabile ale lui 1 aprilie, infamul NKDV a impraștiat zvonul, in buna tradiție maskirovkista, ca sovieticii vor pemite romanilor sa treaca granița in Romania. Zvonistica parea credibila caci in prealabil, germanii și polonezii au reușit sa plece. Doar ca romanii au fost macelariți in poiana…