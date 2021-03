1 Aprilie, Ziua Păcălelilor: De când se păcălesc oamenii în România 1 aprilie, Ziua Pacalelilor, reprezinta o zi iubita de unii, detestata de alții, dar marcata aproape peste tot in lume. Ipoteza acceptata sustine ca originea zilei de 1 aprilie are stransa legatura cu schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian in Franta, anul 1582. In vechiul calendar, ziua Anului Nou era sarbatorita pe data de 1 aprilie, in loc de 1 ianuarie. Dupa schimbarea calendarului gregorian, in 1582, in timpul lui Carol al IX-lea, oamenii au avut initial probleme de a se obisnui cu sarbatorirea noului an la 1 ianuarie. Cei care sarbatoreau Anul Nou la 1 aprilie au fost numiti „nebuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu global realizat de compania de cercetare Ipsos in randul cetațenilor din 28 de state plaseaza Uniunea Europeana pe locul al patrulea in topul țarilor și organizațiilor de la care cetațenii se așteapta sa exercite o influența pozitiva asupra relațiilor internaționale in urmatoarea decada. 7…

- Celine Dion iși amana din nou datele din turneul european, prevazut inițial intre 16 martie si 16 iunie 2021, pentru perioada 25 mai – 24 septembrie 2022, potrivit unui anunț facut miercuri de echipa sa. Este a doua amanare a acestui turneu care ar fi trebuit sa aibe loc in 2020. Artista si-a anulat…

- Un vlogger american, pe numele sau Andy George, a decis sa faca un sandvici de la zero pentru a vedea cat de important este schimbul de bunuri și servicii și de ce acest lucru ne poate face viața mai ușoara. Andy a crescut legumele, a adunat sare din apa de mare, a muls o vaca, a transformat laptele…

- WarnerMedia a anuntat ca, din luna iunie, HBO Max, serviciul care va inlocui HBO Go si HBO Now, urmand sa concureze cu Netflix si Disney+, va fi disponibil in 39 de tari si regiuni din America Latina si Caraibe. Printre acestea se numara Argentina, Brazilia, Venezuela, Haiti, Jamaica, Bolivia, Chile,…

- BoyFlow are fani in Columbia, Mexic, Argentina și Venezuela și spera ca va reuși sa cucereasca lumea. Artistul care a cucerit America Latina face parte din familia Cat Music Spain, alaturi de care lanseaza și primul single pe 2021. Daca nu știai, Cat Music Spain e filiala spaniola a cesei de discuri…

- Grupul Orange anunța deschiderea a noua laboratoare Orange 5G in Europa, care permit jucatorilor economici și cercetatorilor sa dea viața proiectelor bazate pe 5G Conform unui studiu al Grupului Orange in parteneriat cu GlobalWebIndex, 72% dintre companii declara astazi ca se așteapta ca operatorul…

- Guvernul francez se opune planurilor grupului canadian de distributie Alimentation Couche-Tard Inc. vizand preluarea rivalului francez Carrefour SA, ceea ce pune sub semnul intrebarii aceasta tranzactie cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg. Ministrul francez…

- Bloomberg: Lantul canadian de magazine Couche-Tard analizeaza o posibila preluare a grupului francez Carrefour, prezent și in Romania Lantul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. analizeaza o posibila preluare a grupului francez de distributie Carrefour SA, prezent si pe…