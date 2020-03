1 APRILIE ZIUA PACALELILOR. Cum se sărbătoreşte ZIUA PACALELILOR în România şi lume pe 1 APRLIE 1 APRILIE ZIUA PACALELILOR. Cea mai veche referire la ZIUA PACALELILOR pare a fi, potrivit Museum of Hoaxes, un fragment dintr-un poem flamand din 1539, in care un barbat si-ar fi pacalit servitorul chiar intr-o zi de 1 APRILIE. 1 APRILIE ZIUA PACALELILOR. O alta explicatie ar fi ca, in urma cu cateva sute de ani, oamenii sarbatoreau Anul Nou de 1 APRILIE. Inlocuirea vechiului calendar cu cel nou a creat confuzii, initial unii oameni neputand sa se adapteze schimbarii: ei sarbatoreau Anul Nou pe 1 APRILIE in loc de 1 ianuarie si, din acest motiv, au fost numiti "April Fools". ZIUA… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Uniunea Europeana a marcat joi 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent cu toate granitele terestre inchise sau supuse unor regimuri drastice de control, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. Acordul de la Schengen, semnat in martie…

''Un anumit numar de cetateni europeni in China doresc sa paraseasca aceasta tara, cifra actuala este de aproximativ 600, dar deocamdata nu pot face acest lucru'', a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. Acesti cetateni care doresc evacuarea provin din Austria, Belgia,…

