Numarul persoanelor infectate cu coronavirus și decedate este, la aceasta ora, de 182 de persoane, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți. Internata in SJU Drobeta Turnu-Severin in 04.04.2020-pneumonie acuta bilaterala. Transferata in secția ATI-05.04.2020 Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 06.04.2020. Data deces: 06.04.2020. Comorbiditați: afecțiune pulmonara cronica. Decesul a survenit in timpul transferului spre SCBI Craiova Deces 178 Barbat, 60 ani din jud. Ialomița. Internat in SJU Slobozia…