070 Shake a lansat albumul You Can’t Kill Me

Stiri pe aceeasi tema

- The Motans lanseaza astazi clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere…

- Rammstein a lansat albumul “Zeit”. Cel de-al optulea album de studio a ajuns la aproape trei ani de la ultimul proiect, materialul discografic fara titlu al lui Rammstein din 2019, care a ajuns direct in topul celor 14 topuri internaționale, inclusiv in top 10 din SUA, in urma celei mai lungi pauze…

- Doua explozii ale unor dispozitive amplasate la bordul avionului au dus, in 2010, la catastrofa aeriana de la Smolensk, in Rusia, relateaza AFP, care citeaza comisia de ancheta poloneza insarcinata cu elucidarea cauzelor accidentului.

- Un clujean și-a facut cumparaturile la Penny Florești și s-a trezit ca are un produs scanat de doua ori. ”Atenție la Penny Florești!!! Nu e prima data cand imi scaneaza un produs de 2 ori! Poziția 3 vs ultima!”, a relatat un clujean. Nu este exclus ca unii angajați sa iși faca aprovizionarea pe spatele…

- Accident rutier in Babadag In seara zilei de 31 martie 2022, politistii din cadrul Politiei oras Babadag au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificari efectuate de catre politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un tanar in varsta de 19 ani, din…

- A patra doza de vaccin anti-COVID-19 produs de Pfizer reduce cu circa 80% riscul de deces in urma infectarii, potrivit unui studiu israelian efectuat pe baza datelor referitoare la peste o jumatate de milion de persoane cu varste cuprinse intre 60 si 100 de ani, relateaza duminica agentia EFE.…

- ANSVSA anunța retragerea unui produs foarte consumat de romani in perioada postului și nu numai. Kaufland a retras voluntar și preventiv, din motive ce țin de protejarea consumatorilor, urmatorul produs: K- BIO AVOCADO 2 BUCGTIN 4337185861307LOT: 1005Origine: ColumbiaFurnizor: Eosta B.V.IJsermanweg…

- Inaltimea Turnului Eiffel a crescut cu 6 metri, marti, dupa ce o noua antena radio digitala a fost montata in varful celui mai inalt obiectiv turistic al Parisului, conform Reuters. Turnul, construit de Gustave Eiffel la sfarsitul secolului al XIX-lea, masoara acum 330 de metri, dupa ce antena DAB+…