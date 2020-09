007: Marea Britanie l-a trimis pe adevăratul James Bond în Polonia comunistă &"Numele e Bond, James Bond&" a devenit sinonim cu spionul ficțional al lui Ian Fleming însa, într-un amestec bizar de istorie și ficțiune, s-a descoperit ca un agent britanic real ar fi putut folosi același salut, relateaza AFP și The National.



Descoperirea coincidenței de nume a fost dezvaluita de Institutul Amintirii Naționale (IAN) din Polonia care studiaza istoria comunista a țarii.



Spre deosebire de Bond-ul scoțian al lui Ian Fleming, agentul din viața reala s-a nascut în orașelul Bideford din sud-vestul Angliei. Acesta era &"vorbareț, dar precaut&", potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

