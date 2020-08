007: Ce căutau în Belarus mercenarii ruși arestați la Minsk / Operațiunea secretă demnă de filmele cu James Bond Comunitatea de informații este în efervescența din cauza informațiilor potrivit carora serviciile secrete ucrainene au pacalit 32 de mercenari ruși acuzați de crime de razboi, membri ai grupului Wagner arestați în Belarus, sa își recunoasca faptele, fiind aproape de a-i aduce la Kiev sub pretextul acordarii unui contract de securitate, relateaza Business Insider.



Informația a fost publicata pentru prima oara în media din Ucraina, aceasta susținând ca operațiunea serviciului de informații ucrainean (SBU) a avut scopul de a convinge zeci de mercenari ruși care…

Sursa articol: hotnews.ro

