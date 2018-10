ZVONOTECA: Seful Politiei Locale, fara masina de serviciu. Isi face bagajele Coste?

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 27 septembrie 2018, pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local s-a aflat si proiectul de hotarare care oferea gratuitate elevilor, studentilor, persoanelor cu handicap si insotitorilor acestora. In cuprinsul acestui proiect s-a aflat si gratuitatea, respectiv reducerea, pentru pensionari.…

- Consumul de alcool inainte de urcarea la volan poate duce la evenimente rutiere nedorite, la fel cum s-a intamplat in cazul unui barbat care a scapat mașina de sub control și a intrat intr-un cap de pod. Accidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 23.00, in timp ce Florin G., de 47 de ...

- La data de 29 august 2018, politistii Serviciului de Ordine Publica din IPJ Alba, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Judetene Cluj, cu sprijinul politistilor din judetul Cluj, au facut un control la punctul de lucru din localitatea Valea Bistrii al unei societati comerciale specializata…

- Agresorul s-a proiectat cu vehiculul sau in portile Consulatului Onorific al Rusiei din orasul cipriot Limasol si a incercat sa intre in cladire, potrivit TASS. Barbatul a fost prins si arestat de catre serviciile de securitate ale consulatului si predat politiei. Oamenii legii au informat…

- La data de 1 iulie polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava, Serviciul de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice in cooperare cu lucratori ai Garzii Forestiere Suceava au efectuat un control pe linia respectarii prevederilor legale privind achizitia, debitarea si comercializarea materialelor…

- O situatie incredibila se perpetueaza de ani buni, la intrarea in parcarea catorva blocuri din Baia Mare. De-a lungul timpului, mai multe masini au ramas blocate in curtea respectiva, dupa ce bariera montata pe singura cale de acces a coborat ca din senin. Cum a ajuns bariera acolo, pe o cale publica…

- Adolescentul de 16 ani din Craiova care s-a urcat baut la volan in noaptea de luni spre marti si a provocat un accident in care o fata de 18 ani a murit a fost pus sub control judiciar de catre magistratii Judecatoriei Craiova pentru o perioada de 60 de zile. Decizia instantei nu este definitiva. O…