Zuckerberg, interesat ca Facebook sa foloseasca criptomonede. Dar, atrage atentia asupra unui risc important

- PNL face apel la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sa analizeze cu „responsabilitate” sesizarile cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, în rezolutia sa pentru noul an, "erori" în înlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Multa lume vorbeste despre Bitcoin, dar putini detin asa ceva. Insa cum ar fi sa primesti salariul in monede virtuale? Ai accepta asa ceva? De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda. Potrivit BBC,…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Facebook va difuza mai multe videoclipuri pe paginile utilizatorilor sai si va incepe sa testeze spoturi publicitare automatizate ce vor fi difuzate in debutul unora dintre aceste fisiere video, au anuntat joi reprezentantii companiei americane, cu scopul de a atrage mai multe agentii de publicitate…

- Primii miliardari in moneda virtuala Bitcoin sunt doi gemeni, Tyler si Cameron Winklevoss, cunoscuti prin intermediul filmului „The Social Network” drept cei doi frati care l-au acuzat pe Mark Zuckerberg ca le-a furat ideea crearii retelei de socializare Facebook. Cativa ani mai tarziu, cei doi au dat…

- In comuna Scarisoara din judetul Olt, elevii nu lipsesc de la scoala, impulsionati de cadourile pe care le vor primi de la Mos Craciun. Copiii care nu au nicio absenta vor primi cadourile mult dorite, de la hoverborduri, sanii, mingii, dar si ale jucarii. Cadourile vor fi castigate in urma unei tombole.…

- Omul care a lansat provocarea Ice Bucket a murit la varsta de 46 de ani, dupa o lunga indelungata cu boala nemiloasa asupra careia a atras atenția prin intermediul acestei campanii. Anthony Senerchia a suferit de scleroza laterala amiotrofica timp de 14 ani, relateaza The Guardian. In urma cu trei ani,…

- Filosoful Mihai Sora, la varsta de 101 ani, se implica in viata Cetatii sale, ii apartine cu toata fiinta si ii pasa de ce se poate intampla cu ea. Participa la proteste, dialogheaza cu tinerii, se implica in campanii umanitare, atentioneaza pe Facebook, traieste pentru Romania, careia ii doreste la…

- Europarlamentarul roman, Norica Nicolai, a anunțat ca in perioada urmatoare, Comisia Europeana va transmite scrisori tuturor statelor membre pentru a le atrage atenția asupra situației grave in care se afla absorbția Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), existand riscul de a…

- Deputatul USR Catalin Drula a scris pe Facebook ca parlamentarii din Comisia de Transporturi au votat azi ca procurorii sa nu mai aiba dreptul de a folosi girofare in misiune. In schimb, PSD a propus ca parlamentarii sa circule cu girofar, pentru ca „ei se grabesc si sunt in misiune permanent“.

- Primarul Cornel Ionica a anuntat pe pagina personala de Facebook faptul ca un important proiect demarat de Primarie nu va fi gata la timp. Edilul a facut referire la proiectul privind Piata Trivale. Primarul a precizat ca exista o contestatie privind licitatia ce a stabilit firma ce avea sa realizeze…

- Barbatul era condamnat la 12 ani de inchisoare, dar a depus o cerere de eliberare conditionata care a fost aprobata de magistratii din Vrancea. Cererea de eliberare conditionata a fost admisa de Judecatoria Focsani, iar procurorii nu au contestat decizia instantei. ”Admite cererea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj aduce in atentia angajatorilor obigatiile ce le revin si care trebuie puse in aplicare in perioada 20 noiembrie -20 decembrie 2017, prin modificarile aduse Legii Dialogului Social nr.62/2011 de catre Ordonanta de Urgenta 82 din 8 noiembrie 2017, pentru punerea…

- „ Declaratia politica de astazi este si un semnal de alarma asupra necesitatii introducerii unor forme de educatie pentru comunicare si mass-media (concept cunoscut sub denumirea de media literacy) in scoala, data fiind importanta impactului pe care canalele mass-media le au asupra tinerilor si opiniilor…

- Conturi ruse de Twitter au postat aproape 45.000 de mesaje despre Brexit in 48 de ore, in perioada referendumului de anul trecut, cu scopul de a incerca sa semene discordia in timpul scrutinului pe tema retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, scrie in editia de miercuri ziarul The Times, relateaza…

- Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), din Romania, Paul Anghel, atrage atentia pe contul sau de Facebook asupra produselor de tip carne tocata. Paul Anghel a postat pe contul sau de Facebook un mesaj prin care atrage atentia romanilor sa fie atenti atunci cand cumpara…

- Facebook a fost creat pentru a exploata "o vulnerabilitate in psihologia umana", iar impactul asupra utilizatorilor, in special asupra copiilor, poate fi extrem de serios. O spune chiar unul dintre cei care au ajutat compania sa devina gigantul de astazi, Sean Parker, presedinte fondator al…

- Presedintele PNL sector 6, Cornel Pieptea, sustine ca prin noile prevederi ale Codului Fiscal locuitorii Capitalei vor fi cel mai puternic afectati si cere primarilor PSD din Bucuresti sa apere interesele bucurestenilor. "Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ignorat complet interesele bucurestenilor…

- Un articol excepțional despre audierea in Congresul american a reprezentanților celor mai importante companii americane care au legatura cu comunicarea pe internet, Google, Twitter și Facebook. Date, analize, acuzații și, din partea celor puși la zid, ridicari din umeri. America pare sa se fi trezit…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, le transmite guvernantilor ca vor "duce tara la dezastru" prin masurile fiscale anuntate, atragand atentia ca fara veniturile pe care PSD vrea sa le ia din bugetele locale, prin scaderea impozitului pe venit, nu se va mai putea face nimic pentru dezvoltarea oraselor.Intr-o…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a publicat pe Facebook un mesaj pe care presedinta Inaltei Curti, Cristina Tarcea, l-ar fi trimis pe un forum intern al judecatorilor, in care indemna magistratii sa respinga legile Justitiei propuse de Tudorel Toader. Liderul ALDE sustine ca va sesiza…

- Doua instituții de stat din Rusia cu legatura apropiate de Vladimir Putin au facut investiții „substanțiale” in Twitter și Facebook printr-un asociat al lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

- Social media, prin toate rețele, fie ca vorbim de Facebook, Twitter, Instagram, bloguri sau simple site-uri, poate fi un instrument extrem de util și interesant pentru a vedea cum percep romanii evenimentele politice. Sau cum se raporteaza ei la acestea, la dezbaterile din spațiul public, la acțiunile…

- Facebook a raportat, pentru al treilea trimestru, castiguri si vanzari care au depasit asteptarile Wall Street-ului, dar actiunile companiei au scazut dupa anuntul conform caruia costurile operationale din 2018 vor creste cu aproximativ 60%, mai rapid decat castigurile estimate pentru 2018, potrivit…

- Instituția Prefectului Județului Arad atrage atenția ca s-au luat masuri de precauție in vederea desfașurarii alegerilor locale din Bocsig. „Am solicitat din partea tuturor structurilor M.A.I. atenție sporita și vigilența, astfel incat acest proces electoral, pentru desemnarea primarului comunei, sa…

- O postare facuta pe Facebook de un pescar din Canada s-a viralizat. Un peste prins de Adam Turnbull intr-un rau din Alberta avea prins in jurul corpului un cerc din plastic de la o sticla de Powerade. „Aduna-ti gunoiul” este mesajul scris de pescar pe Facebook alaturi de imaginea socanta. Inelul s-a…

- Pe grupul de Facebook IASI vi s-a prezentat o imagine din intersectia de langa Facultatea de Constructii. Multi soferi claxoneaza nervosi atunci cand pe banda 1 opreste cineva la semafor pentru a merge inainte. Dar un conducator auto va arata ca exista marcaje ce permis acest lucru. "Dupa cum puteti…

- CS U Craiova și FCSB se intalnesc duminica, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO. Sorin Carțu a facut avancronica meciului de maine și se teme de un aspect. Oltenii au clacat in majoritatea meciurilor importante, chiar și in acest sezon, pierzand…

- Pentru intervalul octombrie-noiembrie 2017, Huawei ofera o noua serie de terminale, sub denumirea generica MATE 10. Este vorba de trei telefoane, cu specificații de top, ale caror prețuri sunt peste media pieței romanești: Mate 10 (700 E), Mate 10 Pro (800 E) și Mate 10 Porsche Design (1.400 E). Atrage…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, multumeste militarilor si personalului civil al MApN pentru profesionalismul cu care isi indeplinesc misiunile incredintate si arata ca Romania si-a asumat calitatea de furnizor de securitate in regiune, intr-un mesaj pe pagina de Facebook, postat cu ocazia…

- Comitetul parlamentar britanic a cerut companiei Facebook informații privind activitațile conturilor conexe cu Federația Rusa in perioada referendumului Brexit. Scrisoarea a fost trimisa fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, de catre președintele Comitetului pentru Tehnologii Digitale, Media și Sport.…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a atras atentia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu privire la lipsa de personal din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean. Intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, deputatul sucevean precizeaza ca in urma mai multor masuri luate de ...

- Dan Andrei, actor al teatrului piteștean „Alexandru Davila”, joaca cel mai important rol din viața sa. In urma cu cateva ore, actorul a publicat pe pagina sa de Facebook o postare prin care anunța ca a primit ”textul pentru cel mai important rol din viața sa… regia: Dumnezeu”. Cu alte cuvinte, tanarul…

- Igor Dodon acționeaza pentru a sparge gheața în relațiile moldo-ruse și a obține acces pe o piața care accepta practic toata producția moldoveneasca. Este vorba de piața Federației Ruse. Spre deosebire de Occident, care se simte amenințat de unele produse moldovenești (cum ar fi vinurile)…

- Dupa ce Facebook a ajuns sa domine planeta cu peste doua miliarde de utilizatori, Mark Zuckerberg a anuntat Oculus Go pentru a aduce VR-ul in orice casa. Inca de la primele kituri de realitate virtuala, ai avut doua variante. Prima implica utilizarea unui kit precum Oculus Rift sau HTC Vive…

- O fosta polițista din Olanda a calatorit pe jos pana in țara noastra, peste 2.00 de kilometri, alaturi de cele doua cațelușe ale sale, Indy și Faye, adoptate din adaposturile de maidanezi din Romania, pentru a atrage astfel atenția ca și aceste patrupede trebuie tratate cu umanitate. Sursa…

- Presedintele american, Donald Trump, sustine ca el este cel care, practic, a "inventat" termenul "fake". El sustine ca acest termen nu i-a atras niciodata atentia, folosit de altcineva, si ca oricum nimeni nu l-a utilizat in sintagma "fake news" (stiri false). In timpul unui interviu televizat,…