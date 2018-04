Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a luat o noua amploare miercuri, dupa ce reteaua sociala a estimat la aproximativ 87 de milioane, fata de 50 evocate pana acum, numarul persoanelor ale caror date ar fi putut ajunge, fara cunostinta lor, in posesia companiei…

- Facebook crede acum ca 87 de milioane de utilizatori au fost afectați de scandalul Cambridge Analytica, un numar considerabil mai mare decat cel anunțat inițial, informeaza BBC. Numarul precedent se referea la 50 de milioane. In plus, rețeaua de socializare a confirmat ca este vorba despre date ale…

- Mark Zuckerberg va depune marturie in Congresul american pe 11 aprlie pentru a da explciații despre rolul companiei in scandalul Cambridge Analytica și despre modul in care au fost gestionate datele utilizatorilor, scrie AFP. CEO-ul Facebook a fost presat sa dea explicații și a acceptat acest lucru.

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- In timpul unui interviu acordat recent la Vox Media, Zuckerberg a descris comentariile lui Cook ca fiind nesincere. ”Stiti, consider ca argumentul potrivit caruia daca nu platiti nu ne pasa de voi este extrem de nesincer. Si nu corespunde deloc adevarului”, a spus Zuckerberg. ”Realitatea este ca…

- Marea Britanie investigheaza daca Facebook a luat destule masuri pentru a proteja datele, dupa ce Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica, a spus ca firma britanica a angajata de Donald Trump a accesat ilegal informatii despre utilizatorii Facebook pentru a influenta opinia…

- Un memoriu intern, aparut in spațiul public in 2016, risca sa ingroape rețeaua de socializare in lumina scandalului Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg s-a grabit sa se dezica de informațiile controversate care apar in document. Imaginea companiei Facebook a mai suferit o lovitura dupa ce un document…

- Guvernul din India a trimis o notificare catre Facebook in care cere sa se spuna daca datele personale ale votanților indieni au fost utilizate de Cambridge Analytica sau oricare alta entitate. O cerere...

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta…

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a refuzat solicitarea Parlamentului britanic de a fi audiat in legatura cu scurgerea de date din scandalul Cambridge Analytica, scrie The Independent, potrivit news.ro.Seful Facebook isi va trimite in schimb unul dintre adjunctii principali, a anuntat…

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca intreprinderea Cambridge Analytica a avut acces la datele private ale utilizatorilor și le-ar fi folosit pentru a incerca sa influențeze rezultatele unor alegeri extrem de importante pentru mersul lumii, cum ar fi referendumul pentru Brexit sau alegerile prezidențiale…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, nu va raspunde la intrebarile parlamentarilor britanici in legatura cu situatia generata de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica,...

- Directorul companiei americane Facebook, Mark Zuckerberg, a primit inca o veste proasta, care ar putea aduce dupa sine noi repercusiuni financiare. Comisia Europeana a cerut, luni, explicatii rețelei de socializare, intreband daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana figureaza printre…

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Fiul fostului ministru Ioan Mureșan, Dan Mureșan, gasit mort in 2012 intr-o camera de hotel din Kenya, ar fi lucrat pentru compania care a fondat Cambridge Analytica. Asta scrie presa kenyana, care citeaza o declaratie a celui care a dezvaluit scandalul manipularii datelor a zeci de milioane de utilizatori…

- Sediul companiei Cambridge Analytica a fost perchezitionat de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii, pe fondul acuzatiilor ca ar fi folosit in mod fraudulos date a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook.

- La mai putin de o ora dupa ce un judecator al Curtii Supreme din Marea Britanie a autorizat perchezitia, functionari ai autoritatii mentionate au intrat in sediul Cambridge Analytica, unde au ramas pana la ora trei dimineata, a declarat un purtator de cuvant al autoritatii de reglementare. 'Acum…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai.

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules - in mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP, conform news.ro.Societatea lui Mark Zuckerberg…

- Facebook a anuntat cateva schimbari importante in ceea ce priveste aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, dupa scandalul Cambridge Analytica. La ce ar trebui sa se astepte utitizatorii si dezvoltatorii de aplicatii.

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook - aflata in centrul unei adevarate furtuni - ca vor sa arunce vina pe el, relateaza...

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma...

- Firma de consultanța politica "Cambridge Analytica" a accesat datele a peste 50 de milioane de americani, fara consimțamantul acestora, și a lucrat pentru campania electorala a lui Donald Trump in 2016.

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Ministrul britanic al culturii Matt Hancock a apreciat joi drept insuficiente masurile anuntate cu o zi inainte de patronul Facebook, Mark Zuckerberg, pentru protejarea datelor utilizatorilor, dupa scandalul...

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reactie la scandalul Cambridge Analytica, spunand ca este vorba despre un abuz de incredere, atat intre partile implicate, cat si intre Facebook si cei care isi pun la dispozitie date personale, asteptandu-se ca acestea sa fie protejate.

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reactie la scandalul Cambridge Analytica, spunand ca este vorba despre un abuz de incredere, atat intre partile inplicate, cat si intre Facebook si cei care isi pun la dispozitie date personale, asteptandu-se ca acestea sa fie protejate.

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica.

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date...

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Acuzat in scandalul Cambridge Analytica, cercetatorul rus Alexandr Kogan a declarat miercuri ca nu a actionat ilegal, spunand despre firma britanica si despre Facebook, aflate sub tirul criticilor, ca vor sa il discrediteze, informeaza AFP. "Noi consideram ca faceam un lucru perfect normal", a spus…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Se ingroașa gluma pentru cofondatorul Facebook. Mark Zuckerberg a fost chemat intr-un comitet din Parlamentul britanic, pentru a da explicații privind felul in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Acesta se pare ca le-au utilizat apoi pentru a-l…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…