Zuckerberg a pierdut 3,3 MLD dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Vanessa Selbst, femeia care a inregistrat cele mai mari succese in competitiile de poker din ultimii ani, a fost angajata de Bridgewater Associates, cel mai mare fond de investitii speculative din lume. Selbst, care a castigat 11,9 milioane de dolari in 12 ani de poker, a anuntat intr-o…

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- Cine este artista care a lansat peste 100.000 de cantece in 10 ani, dar care nu exista cu adevarat. Hatsune Miku, care are nu mai putin de 2,5 milioane de followeri pe Facebook, nu exista cu adevarat in realitate Poarta fuste extrem de scurte si are energia nelimitata a unui catelus care nu oboseste…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.…

- Moneda virtuala Bitcoin a inceput prost noul an. Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale. La New York, moneda virtuala valora…

- Masayoshi Son, fondatorul SoftBank Group Corp, a strans 93 de miliarde de dolari pentru a infiinta cel mai mare fond de investitii in domeniul hi-tech. Acest capital gigant il poate ajuta sa parieze pe viitorul serviciilor de ride-hailling precum Uber, inteligenta artificiala, dispozitive conectate,…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Averile celor mai bogati oameni din lume au crescut in acest an cu o mie de miliarde de dolari. Suma este de peste patru ori mai mare decat castigurile obtinute in 2016, potrivit Bloomberg. Pe primul loc in top se afla fondatorul companiei Amazon, Jeff Bezos.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- La un deceniu dupa criza financiara, bancile europene ar putea inregistra costuri de peste 100 de miliarde de dolari, provocate de litigiile legate de politicile incorecte derulate inainte de criza financiara declansata in 2008, relateaza Bloomberg.

- Dacian Cioloș, fondatorul ONG-ului Platforma Romania 100, puncteaza intr-un material video postat pe Facebook ca modificarile planificate la legile justiției de catre parlamentarii puterii pun in pericol romanii. „Exista riscul ca niciun cetațean al acestei țari sa nu mai fie in siguranța in Romania,…

- Facebook va afisa mai multe video-uri pe news feed-ul utilizatorilor, reteaua sociala cu 2,1 miliarde de utilizatori sperand sa convinga userii sa consume mai mult continut video, viziunea lui Zuckerberg fiind ca in cativa ani continutul video va fi predominant in retea, Facebook a mai anuntat si modificari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, vrea sa concedieze 10.000 de angajați pentru a-și reduce costurile cu doua miliarde de dolari. Teva vrea sa iși reduca costurile cu pana la 2 miliarde de dolari in urmatorii doi ani, au declarat pentru Bloomberg…

- Prisma a fost aplicatia surpriza de anul trecut, reusind sa ii impresioneze pe multi dintre utilizatorii de smartphone-uri prin capabilitatile sale de procesare a imaginii. Din pacate, startup-ul rusesc nu a reusit sa fie vandut catre un jucator mai mare precum Facebook, intrucat compania isi dezvolta…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat joi aprecierea, atingand pentru prima data in istorie o valoare de peste 15.000 de dolari, in urma unei cresteri de peste 50% intr-o singura saptamana, informeaza AFP. In jurul orei 10:05 GMT, moneda virtuala inregistra o valoare record de 15.075,02 de…

- Politistul este huiduit si lovit, iar la un moment dat se apara cu pistolul de persoanele recalcitrante. Potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, conducerea IGPR a dispus efectuarea unei anchete interne la IPJ Tulcea dupa ce un incident a fost postat pe retelele de socializare."Referitor…

- Valoarea unei monede Bitcoin a depasit pragul de 10.000 de dolari (7.493 lire), reusind astfel sa doboare un nou record. Criptomoneda a reusit sa depaseasca valoarea de 10.000 de dolari, la doar cateva zile dupa ce a doborat un record si a trecut de 9.000 de dolari, informeaza BBC.…

- Unii zic c-ar fi multimilionar, alții merg pana acolo și-l fac miliardar, comparandu-l, probabil, cu grei ai tehnologiei precum Bill Gates sau Mark Zuckerberg. Este vorba despre Alexis Ohanian, soțul in varsta de 34 de ani al Serenei Williams, un antreprenor de succes de pe piața tech și co-fondator…

- Congresul american a adoptat cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse presedintele Donald Trump. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, in unanimitate, dupa validarea ei, marti, in Camera Reprezentantilor. Presedintele…

- „Vremea va fi, in general, inchisa in toata tara. Maximele vor fi cuprinse intre 4 si 13 grade. Cel mai frig va fi in Moldova, unde vom avea 4, 5 grade. In Bucuresti vom avea 6,7 grade, cerul va fi noros si temporar o sa fie ploaie. Ploi vor fi si in restul tarii, ceva mai multe in partea din sud-vest…

- „Am fost la DNA sa-mi iau in primire al treilea dosar. (...) Resping categoric toate acuzațiile. Ceea ce spun de ani de zice, ca nu am legaturi financiare, patrimoniale cu acea societate comerciala mențin. In rest o sa vedem in perioada urmatoare pe ce se bazeaza aceste afirmații trecute in acea ordonanța…

- Un nou protest se anunța duminica, 12 noiembrie, la Alba Iulia. Modificarea legilor justitiei, dar și masurile fiscale adoptate de Guvern scoate, din nou, oamenii din casa. Incepand cu ora 18.00, protestarii se vor aduna in fata Prefecturii, intr-un marș pentru justiție. Acesta a fost anuntat vineri…

- Ferrari FXX-K Evo este cea mai noua supermasina creata de producatorul italian si este cel putin impresionanta. Ferrari FXX-K Evo vine, in primul rand, cu un pret destul de mare, nefiind o masina pentru muritorii de rand. Daca vrei sa parchezi in garaj un asemenea bolid, vei avea nevoie de…

- Morning Recovery, un startup infiintat de un fost angajat Facebook si Tesla, a aparut dintr-o intamplare. Canadianul Sisun Lee inca lucra ca inginer la Tesla cand a creat produsul care s-a bucurat de un succes atat de mare incat tanarul a decis sa renunte la jobul sau bine platit. Este vorba de un leac…

- O tânara a avut surpriza vietii ei, dupa ce a descoperit ca datoria pe care o avea la banca a fost achitata din senin, dar si ca avea în plus mai bine de 18 milioane de dolari. Pe nume Clare Wainwright, femeia de meserie avocat a decis sa îsi faca publica povestea absolut…

- Referitor la o filmare, publicata inițial pe Facebook și preluata ulterior de publicațiile online, in care un autobuz pleaca din stație cu ușile deschise, avand calatori pe scara vehiculului, Regia Autonoma de Transport București (RATB) a facut mai multe precizari.

- Facebook are sediul european in Irlanda si a argumentat ca doar autoritatea pentru protectia datelor din aceasta tara are dreptul sa verifice modul in care compania proceseaza datele utilizatorilor din Europa. Si alte autoritati de reglementare europene, intre care cele din Franta. Belgia si Germania,…

- Deficitul anului fiscal anterior a fost de 586 de miliarde de dolari, cu un raport deficit/PIB de 3,2 procente. Contabilizand si ajustarile, deficitul din anul fiscal 2017 a fost de 644 de miliarde dolari, comparativ cu 546 de miliarde de dolari in anul precedent. Veniturile fiscale din…

- Tema sesiunii de asistenta online de astazi este „Procedura de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal”. Aceasta procedura se aplica persoanelor fizice care detin cod numeric personal, contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului, in cazul in care domiciliul fiscal este stabilit…

- Trump se clasa anul trecut pe locul 156 in acest top. Declinul averii locatarului Casei Albe este atribuit de revista ”unei piete imobiliare dure la New York, mai ales in cazul amplasamentelor de vanzare cu amanuntul, unui proces costisitor si unei campanii prezidentiale scumpe”. Trump…