Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 iulie, de la ora 17.00, ZU TV iși invita telespectatorii in culisele Forza ZU, cel mai mare concert din Romania. Timp de jumatate de ora, aceștia vor putea vedea ce presupune organizarea unui eveniment de o asemenea amploare, care este desfașurarea de forțe, cați oameni sunt implicați sau…

- In cazul in care vom castiga meciul cu Franta sau in situatia in care partida se termina la egalitate, echipa Romaniei va castiga grupa, se va califica in semifinalele competitiei si la Jocurile Olimpice din Japonia 2020.

- Rareș Bogdan, candidatul care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, a declarat luni, intr-o intervenție telefonica pentru B1TV, ca autoritațile romane nu au niciun merit in aducerea lui Radu Mazare in țara....

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a fost extradat de autoritatile din Madagascar si va ateriza in aceasta seara pe aeroportul din Otopeni, cu o cursa care vine din Franta. Dupa mai bine de doi ani, fostul primar al Constantei, condamnat definitiv la noua ani de inchisoare, va ateriza…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca discutat cu liderii europeni despre problema Schengen, iar aceștia i-au raspuns direct. Motivul pentru care Romania nu este primita este din cauza ca nicio țara nu dorește sa-și conexeze sistemul informatic ultra sensibil cu o Romanie care nu controleaza…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, conduce de cel putin doi ani topurile politicienilor care se bucura de increderea romanilor, cot la cot cu presedintele Iohannis. Acest lucru nu o bucura insa, pentru ca, sustine aceasta, fiecare sondaj care releva astfel de rezultate genereaza diverse…

- FOTO – Arhiva Consiliul European a oferit UK o amanare a Brexitului pana in data de 12 aprilie 2019. In acest context, daca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va realiza FARA ACORD, Registrul Auto Roman reamintește ca va opera o serie de modificari in procedurile specifice vehiculelor cu…