- Prezenta la vot in referendumul privind schimbarea denumirii fostei republici iugoslave, care ar putea pune capat disputei cu Grecia, a fost sub 50%, au anuntat autoritatle cu putin timp inainte de inchiderea urnelor, relateaza site-ul postului BBC.

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov le-a cerut joi concetatenilor sai, de la tribuna Adunarii Generale a ONU, sa nu voteze la referendumul din 30 septembrie privind schimbarea numelui tarii, pe care l-a numit o 'sinucidere istorica', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'In calitate de cetatean,…

- Iranul isi indeplineste angajamentele in cadrul acordului nuclear, denuntat de Statele Unite, acord care ar trebui pastrat, a declarat premierul britanic Theresa May intr-un interviu difuzat duminica, relateaza AFP. "Din ceea ce vedem, noi credem ca respecta" acordul, a declarat sefa guvernului britanic…

- Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman a desfașurat in luna iulie urmatoarea activitate: a inregistrat 201 cereri pentru cardurile de sanatate pierdute ori furate, precum și pentru schimbarea numelui. S-au inregistrat 201 cereri pentru cardurile de sanatate pierdute ori furate, precum și pentru schimbarea…

- La fel ca la referendumul national este nevoie de prezenta de 30- dintre cetatenii cu drept de vot din judetul Olt, dintre care 51- vor trebui sa voteze pentru", a spus Marius Oprescu, presedinte al CJ Olt. Potrivit hotararii Consiliului Judetean (CJ) Olt, cetatenii din judetul Olt vor fi chemati sa…

- O coaliție formata din 28 de partide politice de dreapta, facțiuni politice, asociații civice și organizații neguvernamentale din Macedonia, a lansat o campanie pentru boicotarea referendumului privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, preluat…

- Macedonia urmeaza sa organizeze pe 30 septembrie un referendum pe tema schimbarii numelui in ”Republica Mecedonia de Nord”, un vot care va fi crucial in solutionarea unui indelungat diferend cu Grecia, o conditie in vederea relansarii aderarii sale la Uniunea Europeana (UE) si NATO, relateaza AFP.

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.