Premierul macedonean Zoran Zaev a laudat sambata ''curajul'' deputatilor greci si macedoneni care au aprobat acordul privind schimbarea denumirii tarii sale, la o zi dupa votul in parlamentul de la Atena, relateaza AFP.



''Stim foarte bine ca nu este usor. Dar era mai mult decat necesar, extrem de necesar, pentru cele doua tari si pentru cele doua popoare'', a declarat Zaev in deschiderea unei conferinte economice la Veles (centru).



Intrarea in vigoare a acordului incheiat in iunie 2018, care redenumeste Macedonia in ''Republica Macedonia…