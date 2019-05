Zonele în care grindina a fost cât oul de găină ANM a emis mai multe avertizari de vreme rea sambata dupa amiaza, pe zone strict definite, de scurta durata. Aceste avertizari au fost valabile pentru județe din Moldova, unde a ajuns valul de aer polar venit din Rusia și s-a ciocnit de aerul cald care sta deasupra Romaniei și astfel au aparut ploile violente. Meteorologii spun ca vremea se va strica in continuare. Duminica, vremea va fi rece in toata țara și este anunțata din nou grindina. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

