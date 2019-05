Zone mai puţin obişnuite unde putem dezvolta cancer de piele Melanomul, cea mai agresiva forma de cancer de piele, se dezvolta, in general, pe zonele pielii care sunt cele mai expuse la ultraviolete, precum fata, gatul, scalpul, urechile si mainile. Cu toate acestea, melanomul poate aparea si pe zone mai protejate de razele soarelui, asa cum sunt palmele, talpile, degetele sau chiar sub unghii si in zona genitala. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

