Zone importante ale Timișoarei rămân astăzi fără apă caldă O noua zi cu intreruperi in furnizarea apei calde, pe mai multe strazi din Timișoara. Ientru a remedia unele defecțiuni tehnice la rețeaua primara, societate de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde la PT 34, 43, 43A, 44 și 46. Intreruperile vor avea loc miercuri, 14 august, in intervalul orar 8.00 – 16.00. Vor fi ... The post Zone importante ale Timișoarei raman astazi fara apa calda appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

