- Intreruperi planificate pentru revizii, reparatii si modernizari in reteaua de distributie a E-Distributie Muntenia 30 decembrie 2017 - 11 Ianuarie 2018 Miercuri, 03.01.2018 In judetul Ilfov Intre orele 09:00 – 15:00 in urmatoarele zone: Localitatea Corbeanca, str.Ghioceilor, str.Intrarea Ghioceilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 15.239 locuri de munca, in data de 29 decembrie 2017. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.104,…

- Doua tone de petarde si artificii fara documente de provenienta au fost descoperite si confiscate de politisti, într-o actiune desfasurata în localitatile Dobroesti si Ganeasa, precum si în municipiul Bucuresti, informeaza IPJ Ilfov.

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. In saptamana 11 - 15.12.2017 au fost raportate in total 82 de cazuri nou confirmate de rujeola in 15 judete, cele mai multe dintre ele, 35, fiind in Ialomița.…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita. Alte 14 cazuri s-au confirmat in…

- Brașovenii caștiga mai bine cu decat anul trecut, iar numarul salariaților a crescut cu 6.618 persoane, comparativ cu luna octombrie a anului anterior. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica Brasov, efectivul salariatilor la sfarsitul lunii octombrie 2017 a fost, in judet, de 182.781 persoane,…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Semnal de ALARMA pe situatia de la Tarom.…

- La Cluj apartamentele se platesc cash si au cea mai mare valoare de piata Piata de evaluare a bunurilor din Romania si-a majorat anul acesta valoarea cu circa sapte procente fata de 2016, pana la 48 de milioane de euro. Banii reprezinta suma facturata în total de catre evaluatorii autorizati…

- Zeci de mii de romani au incercat sa se imprumute la banca pentru a-si cumpara o locuinta doar in trimestrul al treilea al acestui an. Cei mai multi provin din Ilfov si Cluj, iar cei mai putini din Caras-Severin si Harghita.

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, miercuri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din judetele Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- "Am crescut de mic cu acest instrument in casa pentru ca unchii mei sunt profesori de muzica. M-a atras clarinetul pentru sunetele armonioase pe care le poate scoate și de trei ani m-am inscris la Școala de Muzica și Arte Plastice 'Victor Karpis' din municipiul Giurgiu unde studiez clarinetul. Chiar…

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Nord-Vest, pe plus la numarul de locuinte construite in T3 2017 Numarul de locuinte construite in al treilea trimestru al anului a crescut cu 27% fata de aceasi perioada a anului trecut, pana la fost de 16.315, arata datele publicate vineri de Institutulul National de Statistica (INS). Pe medii…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie, potrivit Agerpres.

- Curentul electric va fi intrerupt temporar, vineri, de E-Distributie Muntenia in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Meteorologii au emis duminica avertizari cod galben de vant pentru Bucuresti si pentru 16 judete unde sunt vizate preponderent zonele de munte.In Capitala, avertizarea este valabila pana la ora 13:00, fiind anuntate intensificari ale vantului, ce vor atinge temporar viteze la rafala de 55…

- Cand se aprind luminitele de Craciun. Milioane de beculete de sarbatoare vor fi aprinse in seara aceasta in mai multe orase din tara. In Capitala se anunta cele mai spectaculoase straie de sarbatoare luminoase din tara.A

- Premierul Mihai Tudose a discutat, joi, la Palatul Victoria, cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat despre sistemul de urgența, șeful Executivului precizand ca punctele de plecare pentru salvari și pompieri din București și Ilfov sunt insuficiente. "Stadiul implementarii strategiei…

- Sanda Ladoși, director general adjunct al Circului Globus, si sotul ei, omul de afaceri Stefan Tache, sunt urmariti penal de procurorii DIICOT intr-un dosar privind inșelarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, prejudiciul produs fiind de aproape un milion…

- Taximetriștii clujeni s-au raliat protestului de la București împotriva UBER, dar foarte puțini au participat la ”mișcarea” de vineri seara. Primul protest a avut loc jos seara, fiind o acțiune de susținere a protestului din București. Vineri seara…

- Potrivit reprezentantilor Institutului National pentru Sanatate Publica, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 9.900, din care 35 de decese. Un al 36-lea deces cauzat de rujeola, confirmat serologic, a fost raportat la un copil in varsta de 1…

- In vremurile copilariei noastre, eram obișnuiți ca, in fiecare an de Craciun, sa simțim mirosul de brad, care ne aducea atata bucurie. Odata cu trecerea timpului, din pacate, statisticile ne arata ca fondul forestier se diminueaza, iar oamenii au inceput sa se gandeasca din ce in ce mai mult la salvarea…

- Avansul din subventia pe suprafata a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8% din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala autorizata a depasit 902 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- O mașina s-a scufundat, în noaptea de duminica spre luni, în râul Dâmbovița, în urma unui accident. Șoferul autoturismului a rueșit sa se salveze, potrivit ISU București - Ilfov.

- Epidemia de rujeola continua sa se extinda in Brașov. Numai in ultima saptamana s-au imbolnavit alte 19 persoane, cu 14 mai mult fața de saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri de rujeola inregistrate in…

- In ultima saptamana, s-au inregistrat aproape o suta de noi cazuri de rujeola, cele mai multe, respectiv 20, fiind raportate in judetul Mures. Alte patru judete au avut peste zece cazuri confirmate prin analize de laborator, dar nu s-a mai inregistrat niciun deces. Numarul total de cazuri inregistrate…

- In luna octombrie a acestui an, au fost emise cu 5,73% mai multe polite de asigurare obligatorie a locuintelor decat in septembrie 2017. Astfel, s-a ajuns la un numar de 1.678.816 polite PAD (Polita de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) in vigoare, cu 1,08% mai mult decat in luna precedenta.…

- Unul dintre fratii cantaretei a incetat din viata in urma cu putin timp. Potrivit cancan.ro, vedeta a refuzat insa sa vorbeasca despre pierderea dureroasa si a preferat sa-si poarte doliul cu demnitate. Angela Similea s-a nascut pe 9 iulie 1946, in comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, fiind…

- Peste 9.700 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, in urma cu un an, 24 fiind confirmate in ultima saptamana, cele mai multe in Ialomita. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total de cazuri de rujeola inregistrate…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 30 octombrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 31.177 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 500. Situația locurilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in noaptea de joi spre vineri, avertizari de ceata pentru Bucuresti si mai multe judete din Muntenia (Ilfov, Ialomita, Arges, Teleorman, Prahova, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Braila si Buzau) si doua judete jumatatea de sud a Moldovei (Galati si Vrancea).

- Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, județele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole, in primele noua luni ale acestui an, sunt Timiș – 6.377, Dolj – 5.343 și Arad – 5.185. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, sambata, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Capitala si din judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de re...

- In schimb, cele mai multe tranzactii au fost inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, iar un total arata ca in toata tara, s-au vandut in primele trei trimestre ale anului 451.072 de proprietati imobiliare. „Doar in luna septembrie 2017, numarul imobilelor care…

- In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, cele mai multe tranzactii fiind inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Judetele cu…

- Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Salaj – 2.961, Gorj - 3.436 si Caras-Severin – 2.677. In luna septembrie 2017, numarul imobilelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, a fost de 57.778. Cele mai multe imobile au…

- In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, cele mai multe tranzactii fiind inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. …

- Clujul sta bine la vanzarea de locuinte. VEZI topul national In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cele mai multe tranzactii au fost înregistrate…

- Companiile de taximetrie active in Bucuresti si Ilfov, care in prezent au tarife de 1,39 lei/km, vor creșterea prețurilor la 1,69-1,70 lei/km pana pe 20 octombrie. Majorarea tarifelor de la 1,39 la 1,70 lei/km era prevazuta, anterior, pentru data de 1 octombrie, dar din cauza ca numarul masinilor este…

- Conform Institutului National de Statistica, in Bihor au fost finalizate in primele sase luni din acest an 598 de locuinte, fata de 517 in perioada ianuarie – iunie 2016. Dintre acestea 411 au fost construite in mediul urban. Potrivit clasamentului realizat de analizeeconomice.ro, Bihorul…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica noaptea, in zona Pipera, in urma caruia un tanar a ars de viu in propria mașina. Barbatul de 23 de ani a murit, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Tunari spre Bucuresti. Potrivit IPJ Ilfov, tanarul a intrat cu masina intr-un stalp, a ricosat in…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Companiile de taxi din Bucuresti si Ilfov care în prezent au tarife de 1,39 lei / km vor trece la tarifarea de 1,69 - 1,70 lei / km, noile tarife urmând a intra în vigoare în perioada 16 - 20 octombrie, pe masura ce aparatele de taxare vor fi resoftate iar pe…

- Mai multe produse traditionale din Harghita sunt prezentate, marti, la Bucuresti, la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului cu ocazia zilei produselor agroalimentare romanesti, o degustare urmand...

- Arbitru batut cu bestialitate in Liga a 4-a Ilfov. Victima se numește Laurențiu Ciuchița și a ajuns la spital dupa ce a fost facut sac de box in timpul unui meci disputat duminica, la Pasarea, intre echipele ACSO Pantelimon și AS Viitorul Petrachioaia. Laurențiu Ciuchița, arbitru in lotul Ligii a 3-a,…

- Accidentul s-a produs sambata dupa-amiaza, pe DN 1, intre Potigrafu (judetul Prahova) si Ciolpani (judetul Ilfov). Roxana Vasile, agent principal IPJ Ilfov, a declarat, ca initial in accident au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit frontal din cauza neadaptarii vitezei la conditiile…

- Temperaturile au scazut in toata tara, iar de sambata, de la ora 9.00, Capitala si 18 judete din jumatatea de sud a tarii au intrat sub cod portocaliu de ploi abundente si vant puternic, pana duminica dupa-amiaza. De asemenea, la munte, in Carpatii Meridionali si de Curbura, vor fi ninsori consistente…

- Autostrazile A1, A2 și A6 sunt afectate de executarea unor lucrari de reparații, anunța Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane. Astfel, pe Autostrada A1 Deva — Sibiu, la kilometrul 316, in zona Sebeș-Pianu, pe benzile numarul doi, in ambele sensuri, se redirecționeaza traficul…