Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata, pe DN7, Pitesti – Ramnicu Valcea. Șoferul unui atoturism care circula spre Valcea a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un tir. O a treia masina a fost, ulterior, implicata in accident, dupa ce a lovit componete desprinse din celelalte doua autovehicule,…

- E JALE pe sosele din ROMANIA. Accidente grave din cauza vremii. 7 persoane ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit. Masina cazuta in lac .foto Sapte persoane, intre care un bebelus de cateva luni, au fost ranite, miercuri, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe raza localitatii Crangu, judetul Teleorman.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 2 Roman ndash; Suceava, la intersectia cu DJ 208, in afara localitatii Tetcani, in judetul Neamt, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.In urma impactului intre…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs in vestul Iranului duminica, a anuntat Institutul de geofizica iranian, si 210 persoane au fost ranite, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP preluata de Agerpres. Epicentrul seismului a fost localizat la 17 km sud-vest de orasul Sar-e Pol-e…

- Noua persoane au fost transportate la spital, cu diferite traumatisme, lunidimineata, dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat, peDN2, injudetul Buzau, intrucat soferul nu a adaptat viteza la conditiile de iarna,transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite, dupa ce mii de persoane au protestat o zi si o noapte in Franta dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a introdus taxe mai mari de combustibil, a declarat duminica ministrul francez de Interne, Cristophe Castaner, relateaza France 24.

- O petrecere a burlacilor din nordul Italiei la care participau 15 romani si moldoveni s-a incheiat tragic. Un tanar a murit, iar sapte au fost raniti dupa ce au fost atacati cu cutite de un grup de necunoscuti.

- Cel putin 51 de persoane au fost ranite in urma taifunului Trami, care a lovit duminica Japonia, fortand anularea zborurilor si a trenurilor, inclusiv in zona Tokyo, in timp ce autoritatile au emis avertizari privnd intensificari ale vantului si ploi torentiale, relateaza AP.