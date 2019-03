Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții efectuate in vestul țarii de polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Mureș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Hunedoara, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș. Au fost efectuate patru percheziții domiciliare in localitatea hunedoreana Oraștie,…

- Un copil de 6 ani si-a pierdut viata, joi, dupa ce a fost lovit de o butelie de oxigen care era aruncata la o ghena de gunoi de pe o strada din municipiul Hunedoara, politia efectuand cercetari la fata locului...

- Zona de munte a judetelor Hunedoara si Caras Severin este sub cod portocaliu de vant puternic pana la ora 13.30, potrivit Administratiei Nationale de ... The post Alerta ANM: Cod portocaliu, emis pentru zona de munte din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna in partea de vest a țarii. Ninge pe raza de responsabilitate a DRDP Timișoara, pe intreaga suprafața a județelor Caraș-Severin și Hunedoara și izolat in rest. De ieri de la ora 17.00, pana astazi la ora 05.30, drumarii au intervenit cu 174 de utilaje, 1.363…

- Poliția Caraș-Severin face verificari pentru a stabili daca un polițist din orașul Caransebeș a comis o abatere disciplinara. Asta dupa ce pe internet a aparut, in urma cu cateva zile, un videoclip pentru melodia „Aici e mafia”, interpretata de manelistul Florin Mitroi, tot din orașul Caransebeș. In…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, un Cod Portocaliu de vreme severa pentru vestul țarii. Avertizarea vizeaza județele Caraș-Severin și Hunedoara. Este de așteptat ca vantul sa sufle cu viteze care vor atinge 100-110 km/h și izolat 125 km/h. Fenomenele asociate sunt ninsoare…

- Traficul rutier este complet blocat, luni, in nord-vestul tarii, din cauza zapezii abundente si a copacilor cazuti pe carosabil... The post Ninsoarea face ravagii in nord-vestul tarii! Alerta de ultim moment pentru judetele Timis, Caras-Severin si Hunedoara appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au lansat o serie de avertismente pentru vremea din vestul țarii. Pentru județele Timiș, Caraș Severin, Arad și Hunedoara a fost fost lansat un cod galben de inundații. In intervalul 22.12.2018 ora 14:00 – 24.12.2018 ora 16:00, alerta este pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Negru…