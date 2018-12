Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Buzau a fost notificata de DSVSA Braila cu privire la faptul ca virusul PPA a fost confirmat de IDSA in cazul unui mistreț recoltat pe Fondul de Vanatoare 24 Ibrianu aparținand AJVPS Braila. Conform harții intocmite de sanitar-veterinarii braileni,…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat, vineri seara, in cazul unui mistret de pe un fond de vanatoare din Braila. Zona afectata care a fost instituita in jurul focarului cuprinde si o localitate din Buzau, relateaza Mediafax.Potrivit Prefecturii Buzau, Directia Sanitar Veterinara…

- Coliziune intre doua autovehicule pe soseaua Buzau – Braila, in dreptul localitatii Tabarasti, din caza neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu gheata. O persoana a avut nevoie de ajutorul echipei de la descarcerare.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN 2B Buzau ndash; Braila, in afara localitatii Tabarasti, judetul Buzau, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule.In urma impactului, produs pe fondul neadaptarii…

- Doua familii din localitatea Amara, acolo unde a fost descoperit penultimul focar de pesta porcina, au depus dosare prin care cer bani de la stat. In judetul Buzau, in acest moment, sunt confirmate sase focare de pesta porcina africana. Cele mai multe focare sunt in judetele Tulcea si Braila.

- Doua familii din localitatea Amara, acolo unde a fost descoperit penultimul focar de pesta porcina, au depus dosare prin care cer bani de la stat. In judetul Buzau, in acest moment, sunt confirmate șase focare de pesta porcina africana. Cele mai multe focare sunt in județele Tulcea și Braila. Fermierii…

- Al cincilea focar de pesta porcina din judetul Buzau, din localitatea Amara, ar fi fost cauzat de aducerea virusului din judetele Ialomita sau Braila, a anuntat luni, intr-o sedinta a Centrului Local de Combatere a Bolilor, conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA)…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete si 72 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala. Cele mai multe focare…