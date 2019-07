Stiri pe aceeasi tema

- Peste 67.000 de metri patrati de teren aflat in proprietatea judetului Iasi vor fi predati, in baza unui protocol, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii, pentru a se construi o sala polivalenta de 16.000 de locuri in Miroslava, o comuna…

- Mai multe autobuze RATBV catre Spitalul Sfantul Constantin! Masura a fost luata in urma solicitarilor transmise de cetateni! RATBV a anuntat ca suplimenteaza, incepand de astazi, capacitatea de transport de pe linia 17 B, care asigura legatura intre Gara Brasov si Timisu de Jos. …

- Intr-o singura tura, in statiune vor putea fi urcate 16 biciclete! Primaria a anuntat ca de sambata, 29 iunie 2019 proiectul de transport al bicicletelor in Poiana Brasov va fi extins. Astfel, primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ca unul dintre autobuze care circula spre…

- Cum unele biserici au intrat in sfera afacerilor prin amenajarea unor sali de evenimente unde se pot organiza parastase in memoria celor care au trecut la cele vesnice, acum, si reprezentantii Primariei Brasov se gandesc la o astfel de afacere. Astfel, edilii brasoveni analizeaza posibilitatea…

- Consiliul General al Municipiul Bucuresti (CGMB) a publicat un proiect de hotarare prin care vrea sa majoreze capitalul social al STB prin aportul in natura al terenului unde se afla Depoul Victoria, decizia urmand sa fie luata in sedinta de miercuri, 26 iunie 2019. 'Nu s-a pus niciodata…

- Compania Nationala de Cai Ferate a inceput efectuarea unor studii de risc in mai multe gari, dar si alte spatii pe care le detine in proprietate, deoarece, in conformitate cu legislatia in vigoare, fara o astfel de analiza, in cazul unor pagube produse de hoti, Politia poate aplica si o amenda.…

- Mihai Weber anunta ca, in aceasta perioada, se realizeaza un studiu sociologic in urma caruia PSD va afla care este persoana cu cele mai mari sanse sa recastige primaria in 2020. Liderul social-democratilor gorjeni nu doreste sa spuna ce persoane au fost incluse in sondajul de opinie…

- Municipiul Sebeș are onoarea și placerea de a gazdui marți, 14 mai 2019, incepand cu ora 19:00, pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, o noua ediție a Turneului Internațional Stradivarius, așezat anul acesta sub cupola „Vive la musique!”. Programul turneului va cuprinde, in premiera absoluta,…