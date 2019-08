Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea suceveana a demarat recent procedura de licitatie pentru revitalizarea unui spatiu public urban, mai exact pentru amenajarea unei zone de agrement pe malurile raului Suceava, de o parte si de alta a podului de la Bazar, zona dinspre Centru.„Este o licitatie cu clauza ...

- CONTRE…Primarul Dumitru Boros i-a transmis ieri prefectului judetului Vaslui, refuzul de a invalida Hotararea de CLM, aprobata de toti consilierii locali (inclusiv cei ai PSD!!), privind repartizarea celor 200 de locuri pentru case acordate gratuit. Prefectul Popica a dat curs solicitarii Organizatiei…

- Zona de picnic/ agrement de pe bulevardul C. A. Rosetti va fi inaugurata sambata, 3 august. Program: • ora 12.00 – start la gratare • orele 12.30 – 13.00 – discursuri • orele 13.00 – 14:00 – moment artistic sustinut de Varu" Sandel / jocuri, concursuri, muzica • orele 14.00 – 15.00 – recital sustinut…

- Primaria Municipiului Iasi, in parteneriat cu Highlight Agency SRL Sibiu (in numele Ursus Breweries SA), amenajeaza o zona de picnic/ agrement pe bulevardul C. A. Rosetti. Zona de picnic/ agrement va fi inaugurata sambata, 3 august, printr-un eveniment organizat de firma mentionata dupa urmatorul program:…

- Un pod pietonal de traversare a lacului Herastrau in zona caii ferate urmeaza sa fie realizat in termen de aproximativ opt luni, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de miercuri a Consiliului General al Capitalei. Proiectul vizeaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului…

- Aleșii locali suceveni, care se intrunesc astazi in ședința ordinara de Consiliu Local, vor discuta un proiect de hotarare care vizeaza revitalizarea unui spațiu urban din municipiul Suceava, prin amenajarea unei zone de agrement pe malul raului Suceava.„Valoarea totala a proiectului este de ...

- La mai bine de opt ani de la intrarea in vigoare a Legii privind desfasurarea activitatilor de picnic, in Barlad inca nu a fost amenajata nicio zona in care localnicii sa poata aprinde gratarele, iar municipalitatea abia demareaza procedurile pentru amenajarea a trei locatii cu aceasta destinatie. Vorbim…

- IMPORTANT…De doua zile, constructorul care executa canalizarea menajera in cartierele Munteni si Podeni a inceput, in paralel, si lucrarile suplimentare de extindere a retelei pe un numar de 29 de ulite si fundaturi care nu au fost prinse in proiectul initial. Primarul Dumitru Boros si CLM Barlad au…