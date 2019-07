"Zona 51", luată cu asalt. Număr de record de oameni care vor să participe Insa, dupa ce Armata americana a luat o pozitie ferma in aceasta privinta, cel care a dat startul acestui fenomen a anuntat ca totul a fost doar o gluma. "Am postat (n.r. evenimentul) pe 27 iunie și a fost ca un fel de gluma. Acum am așteptat vreo trei zile și erau 40 de persoane interesate, apoi s-a propagat rapid, de nicaieri", a declarat Matty Roberts. Inițiatorul a precizat ca s-a decis sa rupa tacerea deoarece se teme ca FBI s-ar putea sa-l viziteze, dupa ce peste un milion de oameni care cred in teoriile conspirației referitoare la extratereștri au semnat ca vor participa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

