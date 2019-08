Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas doar o zi pana la debutul celui mai asteptat festival de la poalele Tampei. Joi incepe Cerbul de Aur, iar organizatorii au asigurat ca in cele patru zile de festival artistii si concurentii vor face show-uri de exceptie pe scena din Piata Sfatului. Brasovenii si tursitii vor participa in…

- Seara de Gala a Cerbului de Aur 2019 va marca o premiera pentru televiziunile din Romania – un fragment din celebrul musical We will rock you va fi pe scena de la Brașov. In premiera și in exclusivitate, piesele cu care legendara trupa Queen a facut istorie și care fac parte din We will rock you, scris…

- Incepand din 16 august, Agenda Cerbului de Aur ne tine la curent cu cele mai noi informatii despre Festivalul de la Brasov, care debuteaza joi, 22 august. In fiecare zi, Alina Ionescu deschide Agenda pentru a ne va introduce in culisele Cerbului, la TVR 1 si TVR HD, de la ora 19.30, la TVR International,…

- Clasica, dar si versatila si glamour. Asa va fi in acest an, scena Festivalului International Cerbul de Aur pe care vor evolua concurentii si artistii invitati din Romania si din strainatate. Artistii prezenti la Cerbul de Aur 2019, concurenti sau invitati, vor urca pe o scena de 800 m2, cu…

- Muzicianul Zoli Toth aduce un spectacol plin de energie pe scena Cerbului de Aur! Artistul va deschide cea de-a XIX-a editie a Festivalului International Cerbul de Aur, in prima si a doua seara de concurs - 22 si 23 august. Momentele de intro, gandite alaturi de Dan Manoliu, regizorul artistic al festivalului,…

- Cu peste 340 de milioane de vizualizari in mediul online, 19 milioane de single-uri vandute, dintre care trei No.1 in Marea Britanie, patru Brit Awards, autoare sau co-autoare a unor piese pentru mari artisti precum Alicia Keys, Katy Perry sau Rihanna, Emeli Sande este printre cele mai importante…

- Eda Marcus, prezentatoare a Stirilor sportive TVR, si actorul Elvin Dandel prezinta editia din acest an a Cerbului de Aur. Potrivit unui comunicat al TVR, Eda si Elvin vor prezenta cele doua zile de concurs din cadrul festivalului (22 - 23 august) si Seara de Gala (24 august). "Nu am…

- Doi dintre cei mai apreciati artisti din Romania, care sustin concerte cu casa inchisa si au cucerit topurile muzicale, deschid seria recitalurilor editiei 2019 a Cerbului de Aur, cel mai mare concurs international de interpretare organizat in Romania. Primii artisti invitati care vor urca pe scena…