Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Zoe Kravitz, cunoscuta din serialul „Big Little Lies”, va fi antieroina Catwoman in filmul „The Batman” cu Robert Pattinson in rol pricipal, potrivit news.ro.„The Batman” va fi regizat de Matt Reeves. Productia ar putea incepe, potrivit unor surse Variety, la finalul acestui an sau…

- Fiica celebrului rocker Lenny Kravitz, Zoe, este cea care va da viața personajului Catwoman din urmatorul film "The Batman, potrivit lafm.com.co. Zoe Kravitz, care este actrița și model, va fi Catwoman in filmul regizat de Matt Reeves și in care rolul principal va fi interpretat de starul Robert Pattinson.…

- ”Joker”, cel mai nou film din seria ”Batman”, a adunat 233,5 de milioane de dolari la nivel mondial in primul week-end de vizionare, arata datele centralizate de catre Box Office Mojo. In SUA, pelicula a strans 93,5 milioane de dolari, acesta depașind filmul ”Venom”, lansat de Sony anul trecut, și a…

- Filmul „Joker” a avut un debut excelent in box-office-ul american. Personajul interpretat de Joaquin Phoenix a reușit sa stranga aproape 10 milioane de americani in cinematografe, avand incasari de 93 de milioane de $ dupa primul weekend. Urmatorul film, la mare distranța, a fost Abominable, filmul…

- Jonah Hill negociaza pentru a prelua rolul The Riddler (Omul ghicitoare) in productia "The Batman", in regia lui Matt Reeves, conform unei surse din anturajul actorului citata de The Wrap. Robert Pattinson va interpreta rolul Cavalerului Intunecat. Matt Reeves a preluat regia acestui film de la Ben…

- Urmatorul film al regizorului Martin Scorsese, ''The Irishman'', cu legendarul duo Robert De Niro - Al Pacino in distributie, va avea parte de o lansare limitata in cinematografele americane inainte de a fi difuzat pe platforma Netflix, care a produs acest lungmetraj, informeaza AFP.…

- Actorul Jared Leto negociaza pentru a interpreta rolul unui asasin in lungmetrajul "The Little Things", in care au fost deja distribuiti Denzel Washington si Rami Malek, potrivit site-ului revistei Variety, citat de EFE, potrivit Agerpres. Jared Leto poarta in aceasta perioada discutii cu echipa…

- Actorul Jared Leto negociaza a interpreta rolul unui asasin in lungmetrajul "The Little Things", in care au fost deja distribuiti Denzel Washington si Rami Malek, potrivit site-ului revistei Variety, citat de EFE. Jared Leto poarta in aceasta perioada discutii cu echipa studioului Warner Bros, care…