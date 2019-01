Zodiile şi povestea ochilor negri In astrologie si in stiintele esoterice exista o corespondenta intre zodia din care faci parte si culoarea ochilor. Daca nu iti cunosti ascendentul il poti intui functie de culoarea ochilor tai.Ochii sunt fereastra sufletului si joaca un rol important in tiparul nostru comportamental.Ochii negri sunt cei mai rari iar oamenii cu aceasta culoare de ochi au o deschidere deosebita catre lumea nevazuta. Cu cat culoarea este mai inchisa cu atat mai mult putem accesa energii diferite. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

- In lumea ezoterica se face o corelatie intre fizionomie, zodie si culoarea ochilor si comportamentul si tiparul psihologic al fiecarui individ. Culoarea ochilor este in stransa legatura cu actiunile nativului si este singura ocazie in care semnul zodiacal ascendent nu are relevanta. Culoarea albastra…

- Nu existE o ierarhie, fiecare cuoare a ochilor are povestea ei. ExistE o corelatie intre zodia pe care o aveam xi culoarea ochilor. Comportamentul este implementat adanc in genele noastre xi se sudiazE intens ce stE la baza comportamentului nostru.

- Ochii caprui sunt cei mai des intalniti ochi iar foarte multe capete incoronate aveau aceasta culoare a ochilor. Consilierii aveau intotdeauna ochii de culoare neagra. Oamenii cu ochii caprui sunt considerati muncitori si onesti. Sunt perseverenti si au capacitatea sa se deschida noilor informatii cu…

- Cercetatorii britanici sunt de parere ca ochii caprui pot crește riscul apariției tulburarii afective de sezon. SAD (seasonal affective disorder) este o forma de depresie pe care oamenii o experimenteaza in anumite perioade ale anului sau in timpul unui anotimp specific.

