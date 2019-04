Zodiile si cele mai mari ciudatenii! Top ciudatenii maxime la fiecare zodie! Te recunosti? Iata top ciudatenii maxime la fiecare zodie. Nu stiai ca esti asa! Berbec

Berbecul este un semn al increderii de sine si al curajului. Se stie despre ei ca sunt lideri innascuti. Un lucru foarte comun la Berbeci, pe care multi oameni nu-l remarca, este un semn in frunte. De ce? Explicatia este simpla. Pentru ca, in copilarie, Berbecii sunt foarte repeziti si de cele mai multe ori se lovesc la cap. Taur Daca esti Taur, cel mai probabil stii despre tine ca esti o fire practica si responsabila. Insa, dincolo de faptul ca stii sa-ti speli singur rufele sau sa faci… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

