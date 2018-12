Zodiile la dat zapada :)) Ca tot avem zapada ca in iernile de demult, ne-am gandit sa va descrețim frunțile cu un zodiac altfel.Berbec: Are cate doua lopeti in fiecare mana, sparge mormanele de gheata cu capul si cand isi pierde rabdarea smulge cuva de la un escavator si aduna cu ea zapada.Taur: Isi deschide un magazin ambulant… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol: stiridecluj.ro

