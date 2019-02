Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciarul Rahova a deschis o ancheta interna dupa ce o angajata pe postul de educator s-a casatorit cu un detinut al inchisorii. Casatoria a avut loc saptamana trecuta la Penitenciarul Jilava, acolo unde a fost mutat detinutul Bogdan Dumitrache, poreclit „Crocodilu”.

- Ghinion pentru un sofer. Microbuzul pe care il conducea a ramas blocat dupa ce a intrat cu una din roti intr-o groapa din asfalt formata sub greutatea autovehiculului.Incidentul s-a produs pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei.

- Cantareața Lady Gaga a avut o apariție spectaculoasa pe covorul roșu, la Globurile de aur. Rochia purtata de Gaga a fost semnata de Valentino și a fost asortata cu bijuterii in valoare de milioane de dolari. Chiar daca pare greu de crezut, rochia pe care a purtat-o Lady Gaga la decernarea premiilor…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala, a carui masina a luat foc in mijlocul strazii Grenoble din sectorul Botanica. Din imaginile primite la redacția publika.md putem observa ca flacarile s-au extins cu repeziciune. Soferul a iesit la timp din automobil si a scapat nevatamat.

- Ce le aduce Moș Nicolae zodiilor: Zodiile care primesc nuielușe: RAC – Nu ai fost prea cuminte anul acesta, așa ca Moșul s-a gandit ca in loc de un cadou frumos sa iți dea o lecție de viața. Citeste si OBICEIURI SI TRADITII DE SFANTUL NICOLAE 2018. Cum poti afla daca urmeaza…

- Destul de timid in ceea ce privește alegerea ținutelor, Liviu Teodorescu a reușit sa ne suprinda la evenimentul de lansare in Romania a celor mai noi dispozitive IQOS3 și IQOS 3 Multi unde și-a facut apariția intr-un outfitt all black, la care a accesorizat o piesa pe care mulți barbați se feresc sa…

- BERBEC: Astazi acordati o atentie maxima detaliilor, pentru ca acestea pot face diferenta atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Analizați bine toate situatiile.TAUR: In relatia de cuplu apar mici neintelegeri.

- ZODIILE DE APA Racii au parte de o saptamana in care se redescopera pe ei și afla niște vești pe care le așteptau mult timp. Și in viața personala lucrurile lucrurile merg pe placul lor. Zile norocoase: sambata și duminica. Scorpionii și Peștii fac investiții importante in aceasta saptamana…