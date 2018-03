Stiri pe aceeasi tema

- Esti singur si in cautarea sufletului pereche? Ai grija pe cine pui ochii pentru ca s-ar putea sa te alegi cu inima franta. Ele sunt zodiile care te pot face sa suferi mai mukt decat ti-ai fi imaginat.

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii martie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Taur Nativii Tauri sunt favorizați…

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- BERBEC Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- HOROSCOP 13 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi foarte importanta in plan socio-profesional. Sunt posibile discutii cu sefii sau oficialii unor institutii, insa pe tonuri ridicate si cu multa implicare emotionala. Fii prudent si contoleaza-ti reactiile, pentru ca exista riscul…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care sunt cele mai razbunatoare și de fiecare data cand sunt calcate pe coada, reacționeaza in cel mai violent mod, scrie estisuperba.ro. Citeste si Horoscop zilnic VINERI 9 februarie 2018. Solutia zilei la conflicte si oportunitati, in functie…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- Previziuni karmice februarie 2018 – Ce se intampla cu fiecare nativ ZODIILE DE AER Gemenii fac eforturi mari sa descopere anumite adevaruri, sa treaca prin anumite experiențe, prin aventuri care sa ii faca sa vada viața altfel. Balanțele și Varsatorii sunt și ei deciși sa…

- Actorul Gheorghe Dinica a facut tot ce e omeneste de facut intr-o viata. Mai putin copii, dar nu a fost mare caz. A facut teatru, film, a petrecut, a cantat si a baut, a fost print si...

- Mihaela Radulescu i-a vorbit lui Arnold Schwarzenegger despre Romania! Diva de la Monaco, jurat la “Romanii au talent” , ne-a dezvaluit ca celebrul actor și fost guvernator al Californiei este interesat de țara noastra și i-a pus o mulțime de intrebari cand s-au cunoscut, prin intermediul iubitului…

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- BERBEC Berbecul munceste mult si isi doreste ca oamenii sa observe realizarile sale, scrie eva.ro. Una dintre cele mai bune intrebari pe care i le poti pune este: Care e cea mai mare realizare a ta de pana acum? Nu numai ca acest lucru ii va da sansa de a se lauda putin, dar poti sa…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- Creatoarea de moda Romanița Iovan a transmis un mesaj care spune tot despre lucrurile de care ii este foarte dor. Romanița Iovan, care a fost casatorita cu regretatul pilot Adrian Iovan , care a murit in urma tragediei aviatice din Munții Apuseni, le-a marturisit fanilor sai de pe un site de socializare…

- Luna februarie este o luna decisiva pentru anumite zodii. In perioada imediat urmatoare, acești nativi vor avea de luat hotarari foarte importante. Zodiile care vor avea de luat decizii importante in februarie Gemeni Pentru Gemeni, luna februarie va aduce schimbari foarte mari atunci cand vine vorba…

- Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) cu sediul la Lausanne a anulat, joi, suspendarea pe viata dictata impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna editia 2014 de la Soci si suspendati de CIO, permitandu-le astfel unora dintre acestia, cu anumite conditii,…

- HOROSCOP 1 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi in care poti conta pe ajutorul prietenilor. A-i asculta, atunci cand acestia iti propun solutii, ar insemna sa avansezi mai rapid si cu pasi mai mari, decat daca te-ai chinui, de unul singur, sa gasesti rezolvarea ideala. Tot cu ajutorul…

- Intr-un sat din Bistrita-Nasaud, in casa unui pictor se reinvie un obicei nelipsit din toate zonele tarii acum 100 de ani. Este vorba despre sezatorile, unde tinerele invatau sa croseteze, sa tricoteze si sa brodeze, dar aveau si prilejul sa socializeze, intr-o perioada in care televizorul era o necunoscuta.…

- Criteriile de diagnostic pentru sindromul metabolic sunt reprezentate de: obezitatea abdominala (circumferința taliei mai mare de 80 cm pentru femei și 94 cm pentru barbați), glicemie crescuta pe nemancate (peste 100mg/dl), trigliceride marite (peste 150mg/dl), hipertensiune arteriala (peste 130/85mmHg),…

- "Din punct de vedere al dotarii cu ambulante si cu tehnica de interventie stam prost, având în vedere ca 60% din parcul de tehnica auto are norma de casare depasita. La ambulante stam cel mai prost, avem o singura ambulanta cu o vechime de 6 ani în interventie, restul sunt…

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi in aceasta saptamana vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni aproape mai mult timp, scrie estisuperba.ro. Citeste si HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Cele 4 zodii care primesc lovituri grele…

- In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul marca BMW, inmatriculat in Alba și o Dacia inmatriculata in Hunedoara, la volanul careia se afla Darius Stan. Acesta era elev in clasa a XII-a la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Oraștie si era fiul unui politist. Baiatul ar fi implinit…

- BEBEC Norocul tau este destul de inconsistent, de aceea esti o persoana atat de ambitioasa si muncitoare. Ai descoperit ca in viata, cu cat lucrezi mai din greu, cu atat vei fi mai norocoasa. Norocul nu este doar ceva care iti pica din cer, ci ceva pentru care lupti. Incearca sa faci…

- BERBEC Viata e ca o competitie pentru tine si traiesti pentru provocari, scrie eva.ro. Daca nu e nimic de invins, care e scopul? Pentru tine, cu cat ai un trecut mai plin, cu atat e mai bine. Tu vrei cat mai multe obstacole, astfel incat sa poti invata lectii si sa evoluezi cat mai…

- Anul acesta se anunța o perioada incarcata din punct de vedere al schimbarilor, pe toate planurile. Trei zodii vor fi nevoite sa țina piept celei mai mari provocari din viața lor, scrie Realitatea.net.

- Cei din zodia Rac discuta cu partenerul de viața despre economiile familiei, despre o posibila afacere in comun, sa faca astfel incat sa nu treaca pe langa ei o perioada buna din plan financiar. De cealalta parte, insa, iata care sunt zodiile care vor avea parte de o perioada tensionata!

- Afla ce rezerva astrele zodiei tale, potrivit zodiac chinezesc. Zodiac chinezesc – Sobolan Ceva te impinge de la spate sa actionezi. Ies la lumina atat partile tale pozitive, dar si cele negative. A venit timpul sa iei in considerare si nevoile si opiniilie celorlalti, dar fara sa renunti…

- Fericire, noroc, bunastare. Sunt doar câteva dintre atributele care vor caracteriza viata anumitor zodii în urmatorii 5 ani. Berbec Se pare ca vei începe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, în care ai tras pe brânci si în care poate…

- BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, sedinte, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitati, a unor functii sau decuplarea de la niste responsabilitati care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba, oricum isi fac calcule…

- Pregatirea profesionala a somerilor buzoieni nu corespunde cu cererea de pe piata fortei de munca. „Structurile profesionale pe care angajatorii le cer nu corespund cu pregatirea somerilor“, spune seful AJOFM Buzau, Ionel Tociu, care confirma faptul ca in momentul de fata, la Buzau, cele mai multe locuri…

- HOROSCOP 15-21 ianuarie 2018 BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, ședințe, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niște responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba,…

- Taur Nativii nascuti in zodia Taur se chinuie de ceva timp sa treaca peste o perioada dificila, dar nu reusesc in niciun fel. Parca totul s-a intors impotriva lor si trebuie sa lupte cu morile de vant pentru a iesi la lumina. Pe langa dificultatile de la locul de munca, lipsa banilor si ratarea…

- Hagi a facut o dezvaluire neșteptata: ”Mai am doua obiective de acum incolo in viața”. Gica Hagi a creat, din 2009, o academie și un club pe care a reușit in timp-record sa le faca cele mai bune din țara: academia la aproape toate grupele de juniori, pe Viitorul in Liga 1. Nimeni nu-l mai vede plecat…

- Nativi a doua zodii, Scorpion și Rac, vor avea un an bun din acest punct de vedere. Chiar daca 2018 le va schimba in multe feluri viața, ei vor ști sa intoarca orice situație in favoarea lor. Așa se face ca vor avea partea de multe reușite, inclusiv financiare. Berbec Inceputul anului nu e…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- BERBEC Un Berbec se poate certa cu tine, dar te iubeste prea mult pentru a ramane suparat pe tine, scrie eva.ro. El e un om impulsiv, plin de viata, pasiune si energie. Berbecul iubeste o competitie buna si nu ii place sa piarda sau sa i se spuna ce sa faca. Cu toate acestea, el isi…

- Balanta Marte este, in general, un astru benefic pentru zodia Balantei si ii da energia de care are nevoie pentru a face mereu lucruri interesante. Dar mai putin buna va fi influenta lui Marte in februarie si septembrie anul viitor, cand nativii Balanta se vor confrunta cu o pierdere insemnata.…

- Berbec Se pare ca vei incepe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, in care ai tras pe branci si in care poate ai avut impresia ca totul efortul este in zadar. Gemeni Pentru nativii din zodia Gemeni, urmatorii cinci ani sunt ideali pentru flirt, dragoste si iubire. Este posibil…

- FECIOARA Perioada Sarbatorilor iti aduce si stres, dar si relaxare. Va fi un mix de sentimente, iar asta presupune multa stapanire de sine. Pe cat de mult te poate enerva partenerul tau de viata, pe atat iti va oferi si momente de neuitat. E posibil ca neintelegerile sa apara din cauza…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- Sunt vești bune pentru toate zodiile pentru primele luni ale anului. Fiecare zodie se va bucura de anumite beneficii. Fie ca vorbim de dragoste, de cariera sau de bani, toate zodiile au de caștigat.

- BERBEC E posibil ca in prag de Sarbatori sa primesti o veste buna de la o persoana draga, scrie eva.ro. Probabil e vorba de un fost iubit sau chiar actual care e la mare departare de tine si care te anunta ca iti va face o vizita. Cu siguranta va iesi ceva frumos din asta, iar impacarea…

- BERBEC: Acești nativi ar trebui sa-și concentreze intreaga atenție asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru ei și care nu necesita amanare. Ar trebui sa colaboreze cu cei din jur pentru ca acest lucru le va permite sa rezolve ce și-au propus. TAUR: Carisma și farmecul…