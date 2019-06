Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de munca, inovatie si succes, investitiile in pasiuni pot aduce linistea si implinirea antreprenorilor. Asa cum se intampla in cazul lui Cristian Dumitrescu, un om de afaceri care a plecat din...

- Decizia de a renunta la jobul pe care il ai si de-a porni pe drumul antreprenoriatului este una extrem de curajoasa. Desi iluzia profitului poate fi extrem de tentanta, exista numeroase impedimente care pot sta in calea atingerii succesului. Finantarea este unul dintre pilonii pe care se bazeaza un…

- Ambasadorii statelor membre au cǎzut de acord in cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului asupra compromisului la care au ajuns președinția romana a Consiliului și Parlamentul European pe pachetul „Orizont Europa”, urmatorul program-cadru al UE privind cercetarea și inovarea pentru…

- Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus, la data de 23.03.2019, punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul V.Z., pentru savarșirea infractiunilor de tentativa la omor si tulburarea ordinii si linistii publice, in stare de recidiva. In fapt, s-a…

- Mormane de gunoaie au fost descoperite recent pe un traseu turistic in apropiere de Coltesti. Un cititor Alba24 a surprins in imagini situatia si a sesizat Garda de Mediu. “In calitate de turist, am fost surprins sa vad munti de gunoaie, inclusiv materiale de constructie, depozitate pe marginea unei…

- Terenul cuprins intre UPU Spitalului Județean de Urgențe Bacau și UPU Pediatrie, acum total neamenajat, va deveni parcare. Aceasta va fi realizata de Consiliul Județean impreuna cu Primaria Bacau. Proiectul de hotarare va primi girul consilierilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat documentația topografica aferenta elaborarii Studiului de Fezabilitate și a Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiții „Centru Expozițional și Park&Ride” ce urmeaza sa fie edificat la intrarea in municipiul Cluj-Napoca, in proximitatea…