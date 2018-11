Zodiile care înşală până la Crăciun. Revelionul le prinde cu altcineva Pentru Varsatori, sarbatorile nu sunt un motiv de bucurie, deoarece sunt nu se mai simt bine in relația in care sunt implicați. Din acest motiv, unii dintre ei incep sa iși caute fericirea in alte locuri. Cineva neașteptat iși poate face apariția in viața lor și nu este exclus ca pana la Craciun sa iși inșele partenerul. Insa cum anul viitor este unul neprevazut pentru nativii zodiei, aventura va continua in paralel cu relația oficiala. Nativii zodiei Varsator vor regreta aventura O persoana interesanta și care se afla pe aceeași lungime de unda cu Varsatorii incepe sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

