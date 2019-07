Zodiile care câştigă la LOTO în vara lui 2019. Primesc grămezi de bani Zodiile care au șanse sa caștige la loto in vara lui 2019, potrivit kfetele.ro. 1. Berbec Pentru Berbeci, primavara 2019 este una foarte norocoasa. Pe langa faptul ca se vor face remarcați la locul de munca și pot fi rasplatiți cu o marire de salariu, acești nativi au mari șanse sa obțina venituri și din alte surse, inclusiv din jocurile de noroc. Astfel, daca nu trece saptamana fara sa joace la loterie, prima luna de primavara le poate aduce potul cel mare. 2. Gemeni Gemenii au cele mai mari șanse sa caștige la loto in primavara 2019. Cei nascuți in acest semn zodiacal… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

