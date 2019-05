Stiri pe aceeasi tema

- Petru Ianulov, luptatorul moldovean de stil liber, este la un pas de a cuceri medalia de aur la Campionatele Europene, ce sa desfașoara in aceste zile la București. El s-a calificat in finala competiției din categoria de greutate de pana la 86 kilograme.

- Iata care sunt acestea: Rac Racii se numara printre zodiile care au cele mai multe greutati de infruntat in viata, scrie dcnews.ro. Isi adora familia, dar au destule probleme in interiorul ei, sunt adesea raniti in dragoste si nici la bani nu prea au „lipici". Citeste si Zodiac…

- Horoscop: Luna Plina in Berbec - furie, agresivitate! Ce zodii sunt afectate de Luna Plina in Berbec, care se formeaza pe 5 aprilie. Zodiile trebuie sa se pregateasca pentru episoade de furie, agresivitate, rautate!

- HOROSCOP. El a retrogradat in Pești, intr-un semn de apa. El nu are sentimente, el vorbește, el aduce informația, face schimb de idei, in aceasta ipostaza. Vremea capricioasa. HOROSCOP. Vine aceasta ipostaza a lui Mercur, este ca și cum am reseta un program de calculator, noi trebuie sa…

- Daca vrei sa aflii cum stai cu sanatatea, banii, dar și dragostea, afla ce iți rezerva astrele in luna martie. Astrologul Mariana Cojocaru a facut previziuni pentru toate semnele zodiacale.

- Atmosfera generala cea mai favorabila in privinta dragostei in luna martie le surade mai multor semne zodiacale. Trei dintre acestea au sanse mari sa-si gaseasca perechea potrivita, astrele le ofera conditii favorabile pentru a se indragosti.

- Anuntam in urma cu doua zile ca, in Bacau, se va produce un eveniment artistic de exceptie: Vernisajul expozitiei de caricatura cu lucrari de la „Salonul International al Umorului de la Urziceni”. Manifestare de prestigiu, la care sunt invitati, anual, mii de caricaturisti din intreaga lume, printre…

- Pentru ca oamenii de succes sa-si atinga obiectivele si visurile, ei au, de regula, anumite caracteristici care ii ajuta sa reziste si sa nu renunte niciodata. Urmarirea telurilor nu este o sarcina usoara, dar unii reusesc orice pentru ca isi doresc sa fie cei mai buni.