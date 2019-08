Stiri pe aceeasi tema

- La grecii antici, horoscopul începe din a 8-a zi a lunii ianuarie si includea doar 10 semne zodiacale. Iata care sunt acestea, dar si ce spun ele despre tine: CENTAUR: 8 ianuarie – 12 februarie Nativii nascuti sub acest semn zodiacal trebuie s învete sa se…

- Berbec: Gandiți poate ca ați gasit casa in care sa va mutați, terenul pe care sa va construiți o locuința. Cei mici se bucura din plin de zilele petrecute la bunici, la rude, in mijlocul naturii.

- Rac Luna urmatoare se anunța o perioada extrem de fericita pentru nativii din Rac. Viața este dispusa sa le ofere tot ce și-au visat. Este posibil sa intalneasca marea iubire, sa primeasca o suma mare de bani, sa fie promovați intr-o funcție care le va permite sa-și imbunatațeasca situația…

- BERBEC - Vezi mereu totul intr-o lumina optimista și stralucitoare. Crezi ca lumea in care traiești e plina de magie și lucruri frumoase. Știi sa te bucuri de fiecare zi la maximum.RAC - Ești la fel de dulce și de sensibila ca un copil.

- HOROSCOP KARMIC IULIE 2019: Pentru 5 dintre semnele zodiacale norocul nu doar ca este scris in stele și va veni in iulie, ci nu va mai pleca pana la sfarșitul anului. Descopera in randurile de mai jos previziunile astrologice pentru toate categoriile de zodii! Zodiile de apa: Racii iși mai…

- Victor Martin Angulo Cordova, un baiat de 11 ani din Moche, Peru, a atras atentia ofiterilor care monitorizeaza camerele de supraveghere din oras, pentru ca acesta isi facea temele sub un bec de iluminat stradal.

- Previziunile astrale pe baza acestui subiect indica faptul ca nativii Varsatori se afla in cautarea unei paci atat cu propria persoana precum și cu cei din jur, nativii Fecioara sunt interesați de stabilitate sentimentala in ceea ce privește relația cu membrii familei, in timp ce nativii Sagetatori…

- HOROSCOP BERBEC Se pregatesc de calatorie și bagaje. Astrele anunța o calatorie in scop personal sau de serviciu. HOROSCOP TAUR Acesta are o saptamana benefica . Se produce un salt rapid și calitativ in existența lor. HOROSCOP GEMENI Nativii zodiei gemeni au intrat in coada de pește.Trebuie…