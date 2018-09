Zodii predispuse la atacuri de panică şi depresie. Vezi dacă te numeri printre ele Dintre toate zodiile, cei care pot face cel mai repede o depresie sunt Peștii, pentru ca, indiferent cat de amabili ar fi cu cei din jur, acești native sunt cei mai autodistructivi. Motivul? Iși fac prea multe vise, iar cand dau fața in fața cu realitatea, clacheaza. Sfatul specialiștilor pentru Pești este sa traiasca mai mult pentru propria persoana și sa inceteze sa le mai faca tuturor pe plac. Predispoziție la depresie și atacuri de panica au și Racii, care sunt foarte slabi din punct de vedere emoțional și sunt de cele mai multe ori convinși ca sunt singuri pe lume și nimeni nu se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

