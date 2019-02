Zodii cu ghinion în dragoste în luna februarie 2019 Luna februarie este, la modul general, o luna mult mai buna fața de luna precedenta din punct de vedere al tranzitelor planetare și selenare, insa nu este exclus ca unele zodii sa treaca prin momente dificile la capitolul sentimental. Luna februarie a debutat cu doua fenomene astrologice foarte importante pentru toate zodiile. Este vorba de intrarea lui Venus, planeta iubirii, a armoniei și a micilor beneficii, in semnul Capricorn , dar și de fenomenul de Luna Noua care s-a format in zodia Varsator și care a adus noi inceputuri pentru toți nativii. Astfel, vor fi zodii care vor avea noroc in dragoste… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

