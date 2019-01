Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna au trecut, iar jocul politic este pe cale sa reinceapa in forța. Capul de afiș este ținut de razboiul dintre președintele Klaus Iohannis și liderii coaliției de guvernare.Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea NUCLEARA: Liviu Dragnea, prins intre ciocan și nicovala/ANALIZA…

- Decizii in domeniul sanatatii O decizie cu privire la Maternitatea Giulesti, unde internarile sunt înca sistate, dupa ce mai multi nou-nascuti au fost infectati cu stafilococul auriu, va fi luata în functie de rezultatele probelor de laborator - afirma ministrul sanatatii,…

- PERFORMANȚA. Al patrulea meci din grupele Ligii pentru Ovidiu Hațegan, la fel de bun. Nu putea rata penalty-ul clar la hențul lui Oliver Torres. Dupa drama traita pe 19 noiembrie, cand a aflat la pauza meciului Germania - Olanda (Nations League) ca ii murise mama, Ovidiu Hațegan s-a intors in Liga Campionilor.…

- Din ce in ce mai multe proiecte și idei revoluționare, case auto-sustenabile premium, gadget-uri inteligente, iși au radacinile tehnologice și logice in piese electronice care au la baza concepte și tehnologie Arduino. Anumite magazine online din Romania s-au decis ca pieței ii lipsește o anumita categorie…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Decizia nr. 3 din 25 octombrie 2018 a asociatului unic al Max Impex S.R.L. Potrivit documentului Max Paul Badin, care detine un numar de 20 parti sociale, reprezentand 100 din capitalul social al societatii, decide: Articolul 1 Dizolvarea si lichidarea simultana…

- Agenția Naționala pentru Administrare Fiscala(ANAF) a trimis unei intregi bresle din Romania decizii de impunere pentru o contribuție pe care aceștia nu au de ce sa o plateasca. Poate fi vorba de pana la 24.000 de oameni. ANAF a trimis decizii de impunere pentru plata contributiei pentru pensie (10,5%…

- Un om aparent speriat s-a filmat in timp ce declara ca este calator in timp și vine din anul 2045. Filmarea bizara dureaza aproximativ 6 minute, timp in care barbatul se uita in stanga și in dreapta de nenumarate ori, susținand ca cineva „il urmarește”. Clipul a fost postat pe canalul ApexTV. Barbatul,…

- Inteligenta ciorilor a fost demonstrata stiintific de cercetatori dupa ce pasarile participante la experimente au fost capabile sa asambleze unelte functionale din doua sau mai multe componente nefunctionale, o abilitate observata anterior doar la oameni si maimute mari.