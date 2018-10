Zodii care vor avea un Halloween de coşmar. Nu le merge nimic bine TAUR - Planeta care iti guverneaza zodia este retrograda de Halloween. Vei avea doar experiente neplacute. Apar probleme de sanatate si in relatiile cu cei din jur. Vei revedea persoane pe care le credeai de mult disparute din viata ta. BALANTA - Universul ti-a pregatit o conspiratie cosmica. Vei avea o perioada groaznica, agitata si plina de ghinion. Nu vei mai stii cine esti si vei incepe sa ai sentimente negative fata de propeia persoana. VARSATOR - Apar probleme in zona amoroasa. Revin iubiri din trecut sau te certi cu partenerul actual. Lucrurile incep sa se complice din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

