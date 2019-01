Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni karmice pentru fiecare zodie ZODIILE DE FOC: Berbecii vor fi „chemati la ordine" aproape in fiecare zi. Fotoliul pe care il ocupa la locul de munca se va clatina din cauza intrasigentei lor evidente. Acesti nativi trebuie sa invete in aceasta saptamana sa actioneze cu tact.…

- ZODIILE DE FOC Berbecii pot resimți in aceasta saptamana multa emoție, iar acest lucru sa le creeze probleme la locul de munca sau in familie. Leii au parte de revelații in aceasta saptamana și pot cunoaște oameni noi, pot afla lucruri noi și pot avea parte de niște discuții cu partenerul…

- Previziuni karmice 26 noiembrie – 2 decembrie pentru fiecare zodie:Cele 3 zodii care vor descoperi adevaruri dureroase: Racii vor afla anumite chestiuni pe care le banuiau de multa vreme. Numai de ei depinde cum se vor poziționa de acum inainte. Trebuie sa faca tot posibilul sa se repoziționeze…

- O vorba ințeleapta spune sa nu regretam niciodata nimic. Pentru fiecare decizie pe care am luat-o in viața am avut argumentele potrivite la timpul lor. Sa nu uitam niciodata ce ne-am dorit și sa nu regretam niciodata! Așa traiesc aceste 3 zodii de la care trebuie sa invațam ca trecutul ramane in trecut…

- Nemultumirile de la serviciu, dorinta de a avansa in plan profesional sau pur si simplu curiozitatea de a incerca lucruri noi, ii va indemna pe acesti nativi sa isi schimbe cariera, scrie observator.tv. Citeste si HOROSCOP NOIEMBRIE 2018. Ce zodii redescopera iubirea in ultima luna de toamna…

- Se spune ca daca te-ai plictisit de viața monotona și lipsita de pasiune e musai sa te indragostești de un Scorpion. Extravagant și extrem de pasional, acesta te va ajuta sa aduci ”culoare” in viața ta.

- RAC - Ai trecut prin atatea pana acum, asa ca a venit momentul sa te relaxezi, sa iei o pauza si sa te bucuri de toate lucrurile frumoase din viata ta, scrie girly.ro. Dupa o perioada in care i-ai ajutat doar pe cei din jur, a venit momentul sa iesi din cochilie si sa te joci. Vei straluci, ii vei…