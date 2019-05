Zodii care fac copii deştepţi şi descurcăreţi. Au moştenire genetică de top Descopera zodiile care aduc pe lume copii deștepți, mici genii care le aduc numai bucurii parinților, scrie zodiata.com. Femeia Taur Zodiile de pamant au o inteligența practica, nu neaparat creativa. Femeia Taur este cea care poate sa duca totul pe umeri și sa rezolve orice problema ar aparea, oricat de complicata ar fi, fiind una dintre cele mai bune mame din zodiac. Copiii ei sunt la fel de descurcareți ca ea și au o istețime ieșita din comun. Inca de cand sunt mici, ei arata ca sunt responsabili și de obicei sunt printre premianții clasei, datorita conștiinciozitații de care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

