Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop joi 13 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop joi 13 decembrie 2018 – Berbec: Ziua aduce o schimbare importanta, de care aveai nevoie pentru a aborda subiecte delicate, in discuțiile cu cei aflați departe sau undeva, mai sus, in ierarhie. Horoscop…

- Horoscop sambata 1 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Berbec: S-ar putea ca lucrurile sa evolueze altfel decat te aștepți și va fi nevoie sa intervii, ca sa temperezi conflicte sau sa te calmezi pe tine. Taur: Este posibil sa ai parte de surprize, cele mai…

- Berbec - Zodie de foc, se casatorește devreme, la primul impuls, dar ulterior iși da seama și intervine divorțul. Taur - Se poate casatori indiferent de varsta, nu este atat de grabit. Este cerebral, se gandește. Vrea durabilitate. Gemeni - Sunt volatili. Unii din ei au cate doua,…

- Fecioara Femeile din zodia fecioara au standarde foarte inalte, aproape imposibil de atins pentru mulți barbați. Atunci cand gasesc in sfarșit un partener ce pare a se incadra in norme, fecioarele il testeaza pana cand, la un moment dat, da greș. O astfel de atitudine indeparteaza, din pacate, multe…

- Horoscop vineri, 16 noiembrie 2018. O zodie are parte de schimbari importante Horoscop 16 noiembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi memorabila care anunța schimbari importante. Atenția ți se va indrepta spre familie, spre spațiul intim, fara sa iți neglijezi indatoririle sociale și profesionale. Horoscop…

- Horoscop 29 octombrie 2018 Berbec Berbecii simt nevoia sa aduca o contribuție lumii in care traiesc, chiar daca posibilitațile și mijloacele lor sunt limitate. O persoana ii inspira in acest inceput de saptamana și nu se vor da batuți, in pofida faptului ca cei din jur considera demersul lipsit de…